蘇貞昌新內閣 多數首長獲留任

2019年01月11日 20:38 工商 彭媁琳

準行政院長蘇貞昌將於14日上任，內閣人事案將於本週末底定。除了副院長陳其邁、秘書長李孟諺、交通部長林佳龍外，其他內閣首長都獲得留任，穩住蔡政府從改革走向發展的大局。

內政部長徐國勇將繼續留任，相關都市更新、社會住宅等重要投資案，都會繼續推動。面對記者詢問，徐國勇笑說：「下週一還要上班，沒有公務職位，也有律師工作。人事案還是要由行政院說明。」

林佳龍在臉書發文表示，交通部長的工作很特別，既仰賴專業技術，也必須感同身受民眾的需求，他將利用過去在台中市政府的經驗，擘畫各項交通建設。

民進黨立法院總召柯建銘今日中午在臉書發文，歡迎行政院副秘書長何佩珊回娘家，但是晚間何佩珊確定留任。何佩珊是柯建銘重要幕僚，2016年後轉任行政院副秘書長，協調行政與立法工作，柯建銘辦公室主任的位子空了兩年多，只為了等待何佩珊。

教育部長因為台大校長遴選案，兩年來已經換過3任，但前部長葉俊榮發給台大同意聘任管中閔擔任校長的公文後，教育部長面對的政治問題也告一段落，目前內定由科技部長陳良基轉任教育部長。

蔡政府主要財經部會官員，包括國發會主委陳美伶、金管會主委顧立雄、經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮等，都將繼續留任。國安團隊，包括陸委會主委陳明通、外交部長吳釗燮等首長，也沒有異動。

不過，蘇貞昌、陳其邁、林佳龍等人，在去年底九合一選舉中敗選，如今都進入內閣擔任重要職務，也引起在野黨批評。國民黨立委賴士葆批評指出，蘇貞昌沒有誠信，再三食言而肥，發誓不選第3次，後來還是參選，接受專訪說不會再入閣，結果還回鍋組閣。蘇貞昌不斷違背承諾，這是很大道德瑕疵引發的信心危機，連基本的誠信都做不到，就不必自比偉大如邱吉爾了。

(工商 )