政府年終紅包引眾怒喊卡 苦苓︰乾脆「通通有獎」啦

作家苦苓。(本報系資料照片)

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中時電子報
黃麗蓉

政府超額稅收將近400億，原本要發紅包給月薪3萬元以下的低薪族，卻引來不少民眾不滿：「我繳這麼多稅，卻不退給我？」「公平嗎？」因而喊卡。自由作家苦苓建議，現在只有一個辦法解決，乾脆「通通有獎」啦！

苦苓指出，民進黨2018年選舉為什麽會輸，就是因為輸給錢，現在怎麽贏回來，用錢贏回來嘛！不過為啥反被叮得滿頭包。一開始說要分給月薪3萬元以下的，「恁爸就火大」，稅多繳的不退，卻退去給隔壁的，這樣有道理嗎？政府欠債5兆多，稅收既然有剰，還不拿去還錢，敗家子啊！軍公教更不爽，一直減，為啥還有多錢，認為多錢為何不給他們。另明年若是稅收欠收，那要不要扣回來給中低收入戶？

苦苓在《ETtoday東森新聞雲》雲論中點出，談到公平，期貨交易不用繳稅、證劵所得也不用繳稅，所有在外國賺的錢都不用繳稅，照國內的法律，真正有事業的人、有產業的人繳的稅幾乎達到百分之20，比大陸、香港、韓國都要高，其實政府可以減稅吸引他們來台灣，不要有為何窮人不減稅，卻減富人的稅的心態，富人才會來投資，可以增加很多就業機會。

苦苓直指，現在這個紅包也得罪了3萬元以下的人，你不跟我講就算了，現在期待卻落空，3萬元以上的人更不爽，低薪族可領到錢、繳稅的卻沒有，也不爽。沒錢假大方，民進黨永遠搞到兩邊的人不高興，現在只有一個辦法解決，看有多少錢，除以2360萬人，一個人就有多少錢，皆大歡喜，可以過一個好年。

(中時電子報)

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