民進黨內閣改組爆3亮點 游淑慧「大讚」蔡英文

蔡英文總統（中）11日在賴清德（左）宣布總辭後，宣布由蘇貞昌（右）接任新任行政院長，三人在總統府內手牽手一同合照。（鄭任南攝）

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中時電子報
/綜合報導
今日卸任的行政院長賴清德。(圖/張理國攝)

行政院長賴清德今日上午宣佈內閣總辭，隨後總統蔡英文在賴清德、前行政院長蘇貞昌陪同召開記者會，正式宣告由蘇貞昌接棒閣揆一職，並啟動內閣改組工作。其中，參選高雄市長失利的陳其邁任副閣揆外，拚台中市長連任落馬的林佳龍接掌交通部。對此，北市議員游淑慧「大讚」：這一次民進黨內閣改組，有三個亮點！

游淑慧在臉書指出，第一個亮點 #導入循環經濟的觀念：循環經濟：是一個資源可恢復且可再生的經濟和產業系統。而這一次民進黨的內閣改組就充份導入「#資源可恢復且再生」的概念。

第二個亮點 #￼￼勵志人生別在乎一時的輸贏：看看￼￼輸的蘇貞昌、陳其邁、林佳龍高升行政院長、副院長、部長；而選贏的侯友宜、韓國瑜、盧秀燕之後要去求他們給預算、給建設！

蔡英文可說打了一手好算盤：選不贏你，就氣死你、卡死你、壓死你！贏有何歡？輸亦何懼呢？

第三個亮點 #堅決落實各種世代交替的可能：世代交替有2種，傳統世俗的概念，只是「舊世代退、新世代上」。

然而蔡英文更加好的闡述「世代交替的各種型態」，包括「新世代退、舊世代上」的可能；更好、更充份的運用老前輩經驗。

最後，游淑慧讚美蔡英文「偉哉 我們的領袖！」。

(中時電子報)

游淑慧臉書
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