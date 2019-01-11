SBL》陳順詳手指骨折滴血 韋總：本季報銷了

台銀主力射手陳順詳上半場就因右小指骨折提前離場送醫。(中華籃協提供)

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中時電子報
／天母報導
陳順詳一路流血走進休息室內，地板上滿是血跡。(黃及人攝)

台銀再次遭遇不想出現的悲情場面！台銀11日以71比87不敵台啤，苦吞8連敗，戰績續以3勝15敗墊底，陣中一哥陳順詳還在上半場右手小指嚴重骨裂，不只骨頭外露，更流血不止，台銀總教練韋陳明說：「他本季都不能打了！」

「我想看到順詳傷勢嚴重程度，應該沒幾個月時間無法恢復，縱使他想要本季回來打，我也不會讓他打的，」韋陳明說，「我始終希望球員可以百分之百恢復，才來考慮傷癒復出，絕對不可以忍痛上場，像是范士恩也是這種情況。」

根據隊友「喇叭」張博勝的描述，陳順詳在想爭搶籃板之際，手指剛好戳到球上，造成右手小指嚴重骨折，當時張博勝還以為只是「吃蘿蔔乾」，後來發現情況不對勁，因為陳順詳一直按著右手指，鮮血就不斷流了下來，看來狀況不妙。

由於陳順詳上個球季才因腰椎間盤突出舊傷提前整季宣告報銷，如今又遇可能整季提前報銷的嚴重傷勢，讓他格外難過與憤怒，當時一回到板凳席，就直接怒踢場邊椅子出氣，也在隊友陪同之下離場，前往最近的陽明醫院接受緊急治療。

面對陳順詳連兩季都提前報銷的悲運，韋陳明強調，「其實我並不想提到順詳受傷的事，我們慘敗還是因為打不好，如今順詳確定不能打了，我期望其他球員能夠挺身而出，抱持不怕死精神上場，一定要有信心，8連敗也不算什麼！」

陳順詳是SBL「16朝元老」之一，如今僅剩達欣林冠綸、裕隆周士淵還在場上征戰，陳順詳入選兩次年度第一隊，更在第12季獲選年度MVP，如今台銀少了他的壓陣，接下來剛好剩下一半的例行賽，恐怕將會一場比一場難打了。

(中時電子報)

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