斗六分局防搶演練太逼真 路人以為遇到真的

2019年01月11日 21:14 中時 周麗蘭

鑒於年關將屆，為維護金融機構及民眾提存款安全，斗六警分局偵查隊幹員11日在斗六市合作金庫雲林分行進行一場逼真防搶及攔截圍捕演練，演練過程逼真，民眾信以為真，得知是演練紛給予熱烈的讚譽鼓勵。

模擬劇情2人偽裝成歹徒共乘駕1部黑色小客車，另2名歹徒頭戴鴨舌帽、口罩，持槍進入斗六市合作金庫雲林分行行搶，遏令行員交付所有之現金。其中1名歹徒逃逸時遭巡邏員警於大門口制伏，另2名駕車歹徒由斗六市民生路往內環路逃逸。

斗六警分局勤務中心接獲斗六市合作金庫雲林分行警鈴後，派員前往案發現場勘查、採證並以無線電通報線上巡邏員警進行攔截圍捕；線上組合警力立即進行包抄，終於在斗六市民生路與內環路口，將2名搶匪攔截後逮捕，並帶回偵訊，其過程相當熟練而逼真。

分局長蔡詳忠表示，近期台中市、新北市連續發生金融機構強盜案，經分析發生時段多在中午及營業時間結束前時段，地點鄰近火車站，交通便利，歹徒作案後可迅速搭車逃逸，斗六分局已要求所有分駐派出所加強各金融機構巡邏、守望等安全維護勤務，並針對各金融機構外之人、車加強盤查及錄影，以遏止各類案件發生。

他也呼籲，民眾提領現金可向分局或當地派出所申請警察護鈔，若發現身邊可疑人、事、物可疑，請打110或本分局報案專線電話5322598。

(中時 )