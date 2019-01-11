林佳龍將出任交通部長 龍燕戰線延長到山手線

2019年01月11日 21:05 中時 盧金足

前台中市長林佳龍連任失利，但被視為很接地氣，將出掌交通部長。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕表示，山手線中央出391億元，台中包含自償性經費要出550億元，比例不對，請中央全額埋單。（盧金足攝）

台中市海線民眾擔心山手線被「分手」，圖為目前海線進行的成追線雙軌化工程。（盧金足翻攝）

一條山手線，因為台中市長綠地變藍天，林佳龍與盧秀燕兩人的戰線延長到山手線！

台中市長盧秀燕原以山手線成本不符經濟效益，不會是她優先要處理的市政建設，引發爭議，後來轉圜表示山手線中央出391億元，台中包含自償性經費要出550億元，比例不對，請中央全額埋單。

由於山手線是林佳龍2005年第一次參選台中市長就提出的政見，不甘盧秀燕恐喊停之議，還力推前交通局長王義川投入台中市北區、北屯區立委補選，主打議題之一即是拚進立法院，推動山手線。

林佳龍14年前提出的台中山手線，強調建構台中環城軌道系統，包含下環微笑線(成功-追分)雙軌化、下環微笑線(大慶-烏日)鐵路高架延伸、海線雙軌高架與上環彩虹甲后線。

山手線各路線計畫2017年獲行政院納入前瞻基礎建設計畫，下環微笑線(成功-追分)雙軌化在2017年11月動工，預計2019年完工，其餘部分預計今年啟動綜合規畫作業，全程77.2公里的環狀軌道系統，串連山海屯，打造台中一日生活圈。

山手線上環線規畫是否暫緩或停止？盧秀燕表示，當務之急是如何在有限的資源務實建設及發展台中，「山手線並不是要停止！」而是針對現狀進行盤點研究。

盧秀燕認為，山手線上環成本經濟效益必須要考慮，台中狀況與日本山手線的情況並不一樣，不管是人口數、運量、通勤時間、建置成本等必須通盤考量，捷運綠線、捷運藍線、橘線等興建，更符合台中市的發展和市民期待。

但盧這一席暫停山手線說法，引發反彈聲浪，海線民眾不滿山手線「被分手」，林佳龍也強調軌道建設對台中很重要，大台中山手線、捷運藍線、綠線都已獲得中央核定，並納入前瞻計畫，盼盧秀燕能支持。

盧秀燕「暫緩」說，連蔡英文總統都出面要她好好想想，盧秀燕改口「只要山手線預算不會排擠到捷運藍線，欣然接受」，還表示，她會全力支持軌道建設，已拜託國民黨立法院黨團，前瞻計畫中有關台中的軌道建設預算，一毛錢都不能刪。

但她也質疑，山手線中央補助經費391億元，台中包括自償性經費要出550億元，以鐵路高架化本來就中央全額支應，期盼未來交通部能「加碼」補助，現在林佳龍掌舵交通部，兌現「山手線」再現一「線」生機，面對近千億的預算包袱，山手線未來仍是龍燕交鋒議題。

(中時 )