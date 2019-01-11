春節禮品何處買？苗栗推文創認證樹立品牌

新版苗栗縣文創認證商品型錄詳載2010年至2018年受證店家資訊及商品價目，供民眾及機關單位採購參考。（巫靜婷攝）

友善列印
中時
巫靜婷
苗栗縣政府為扶植地方文創產業，透過認證機制推展在地文創特色，於車站等地張貼海報，提升民眾觸及率。（巫靜婷攝）

春節禮品何處購？苗栗縣文觀局推出「文創認證商品型錄」，提供237件受認證的商品，列出14大重點宣傳，印製約1000本分送各局處及陳列文觀局內，並印製海報張貼於車站廊道，內容包含縣內農特產、文創工藝等商品，供民眾採購禮品參考。

文觀局指出，自2010年開辦認證，累計近700件商品參與，共計52家業者237件商品通過認證，107年度辦理第8屆認證，有28件商品新通過認證，另對歷年獲證商品進行複核，嚴選出106件文創經典商品，皆可在新推出的型錄參見。

文創產業科表示，年節將近，民眾為採購禮品，陸續到局索取型錄，藉由縣府平台中介，向業者洽詢購買，為實質且有效增加苗栗縣文創商品產值，型錄內詳載店家資訊及商品價目，平時除機關單位向業者合作，大量訂購外，民眾也會查閱型錄作為節慶送禮的參考。

文創產業科提到，紙本型錄數量有限，索完為止，收錄在地文創產品包含茶類、酒類、糕餅類、工藝品等，種類多元，另請大眾點評網協助業者上架，拓展國際市場，並於今年4月將帶領業者參加台灣文化創意設計博覽會，試辦電子商務及在桃園機場台灣之窗策展，讓產業與民眾雙贏，樹立苗栗文創品牌。

(中時 )

京元電子尾牙　最大獎10萬元 陳志聲「送愛心到人間」愛心圍爐…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。