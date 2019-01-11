春節禮品何處買？苗栗推文創認證樹立品牌

2019年01月11日 21:10 中時 巫靜婷

苗栗縣政府為扶植地方文創產業，透過認證機制推展在地文創特色，於車站等地張貼海報，提升民眾觸及率。（巫靜婷攝）

春節禮品何處購？苗栗縣文觀局推出「文創認證商品型錄」，提供237件受認證的商品，列出14大重點宣傳，印製約1000本分送各局處及陳列文觀局內，並印製海報張貼於車站廊道，內容包含縣內農特產、文創工藝等商品，供民眾採購禮品參考。

文觀局指出，自2010年開辦認證，累計近700件商品參與，共計52家業者237件商品通過認證，107年度辦理第8屆認證，有28件商品新通過認證，另對歷年獲證商品進行複核，嚴選出106件文創經典商品，皆可在新推出的型錄參見。

文創產業科表示，年節將近，民眾為採購禮品，陸續到局索取型錄，藉由縣府平台中介，向業者洽詢購買，為實質且有效增加苗栗縣文創商品產值，型錄內詳載店家資訊及商品價目，平時除機關單位向業者合作，大量訂購外，民眾也會查閱型錄作為節慶送禮的參考。

文創產業科提到，紙本型錄數量有限，索完為止，收錄在地文創產品包含茶類、酒類、糕餅類、工藝品等，種類多元，另請大眾點評網協助業者上架，拓展國際市場，並於今年4月將帶領業者參加台灣文化創意設計博覽會，試辦電子商務及在桃園機場台灣之窗策展，讓產業與民眾雙贏，樹立苗栗文創品牌。

(中時 )