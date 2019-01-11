這套電腦演算法 可能讓子宮頸癌絕跡

2019年01月11日 21:07 中時 諶悠文

人工智慧（AI）技術未來可能將令子宮頸癌絕跡。10日公布的最新研究報告顯示，一套被稱為「自動化視覺評估」（automatedvisualevaluation）的人工智慧技術，其發現子宮頸癌癌前病變的準確度，遠高於受過訓練的專家或傳統篩檢。

美國國家癌症研究所癌症流行病學和遺傳學部門醫生許夫曼（MarkSchiffman）研究如何治療子宮頸癌已有35年。他利用從哥斯大黎加收集的6萬餘份篩檢影像檔案，建立一套演算法。這份研究從1990年代開始進行，參與的女性超過9400名，追蹤歷史最長達18年。

他的團隊發布在《國家癌症研究所期刊》的報告指出，這套稱為「自動化視覺評估」（automatedvisualevaluation）的人工智慧技術，發現癌前細胞的準確率達到91％。反觀人類專家檢查出的機率僅69％，傳統抹片檢查準確率也僅71％。

此外，在子宮頸癌高危險群的25至49歲女性當中，人工智慧演算法發現癌前細胞的準確率更高達97.7％。

這項計畫的目標，是在3至5年內推廣這項技術，讓全球更多臨床試驗病患參與，最終讓技術在世界各地更容易取得。

許夫曼說：「我們正嘗試找出極便宜、極簡單但非常準確的方法，既能透過接種疫苗，也能在將來透過手機或類似裝置安裝的簡易技術，來打擊子宮頸癌。」

(中時 )