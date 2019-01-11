76歲石英近況曝光 不忘情回小螢幕

石英氣色不錯。（民視提供）

友善列印
中時
石英參訪。（民視提供）
石英推薦。（民視提供）
心情愉快。（民視提供）
認真神情。（民視提供）
石英探訪。（民視提供）

76歲資深演員石英今為黃金博物館展區「本山五坑」及「煉金樓」全新多媒體互動裝置配音，與民眾在金山觀賞劇場影片，現場民眾看到金桑本尊現身，驚呼連連，紛紛把握機會合影。石英表示，很久以前來過金瓜石拍戲，所到之處都是以前拍戲的回憶，但因為遊客太多，都沒有時間好好去玩、品嚐美食，開心說結束要去品嚐當地美食。

這次擔任配音的工作，讓他認識金瓜石的黃金傳奇，自己儘管沒有參與到「淘金熱」，透過動畫了解，看完影片後，石英也豎起大拇指誇讚，看完真的很感動。石英說好久沒出來玩了，這次出來心情愉悅，許多遊客簇擁，更有遊客看到石英，誇讚「石英爸爸保持真好，是台灣的國寶」，封他為「全民爸爸」，石英也來者不拒，他說目前沒拍戲，都在家休息，每天下午維持運動習慣，保持好體力就可以拍戲了。

石英以電臺廣播劇演員起家，1970年代起參與電視與電影演出，擔綱許多讓人印象深刻的綠葉角色，更獲得多次金馬獎與金鐘獎的獎項提名。這次擔任「阿金伯」與「金桑」的幕後配音，駕輕就熟。石英多年來深厚的表演經驗，化身為阿金伯及金桑，聲音表情成功詮釋礦山豐富溫暖的山城歲月。

黃金博物館「本山五坑」及「煉金樓」常設展，即日起開放民眾參觀體驗，石英用豐富溫暖的聲音，娓娓訴說礦山的故事。另於本週末在昇平戲院也將播放石英曾經參與演出的《就是溜溜的她》、《風兒踢踏踩》及《在那河畔青草青》等膾炙人口的經典影片。

(中時 )

金馬男配吳朋奉尬嗓茄子蛋超期待… 美翻！陳綺貞慶20週年仙氣X性感…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。