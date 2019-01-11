澳洲業餘高球名人賽 俞俊安披綠夾克摘雙冠

2019年01月11日 21:27 中時電子報 廖德修 ／綜合報導 ／綜合報導

20歲的我國高球小將俞俊安今（11）日在2019年澳洲業餘高球名人賽延長加賽第三洞，以一記漂亮的博蒂推桿，擊敗去年雅加達亞運金牌得主、日本的中島啟太，獲得冠軍，成為這項23年歷史賽事第一位披上綠夾克的台灣人。

我國共派3名選手與賽， 登頂的俞俊安282桿（73、69、73、67），以及排名第18的林銓泰291桿（75、74、72、70），兩人合計573桿，與美國並列團體冠軍。俞俊安也因此成為團體、個人雙冠王，成為賽事的最大贏家。

在延長賽力克中島啟太，贏得澳洲業餘名人賽冠軍。（圖／中華高協提供）

2019年澳洲業餘高球名人賽1月8日至11日，在澳洲墨爾本皇家高爾夫俱樂部舉行，這也是英國皇家古老協會認證最高等級的業餘賽事，俞俊安前三回合215桿（73、69、73），還落後中島啟太5桿，第四回合前九洞他抓了5隻小鳥進入領先群，展現了奪冠的雄心，且僅落後中島啟太1桿。後9洞則打出平標準桿的36桿，最後繳出67桿佳績，讓晚一個小時出發的中島啟太如芒刺在背，備受壓力。

中島原來有機會避免落入延長賽，獨享冠軍 ，但他患得患失，在第18洞打了博忌，最後以平標準桿的72桿收尾，4回合與俞俊安同為282桿，必須進入延長賽，決定最後誰披上綠夾克。延長賽前兩洞雙方都打成平手，第三洞俞俊安抓下一隻小鳥氣走中島，如願以償的披上了綠夾克。

我國的另外一位參賽選手劉永華在早上8點多開球，完賽後趕上俞俊安出發，並任俞的桿弟；發揮兄弟同心，其利斷金的戰力，打敗亞運金牌中島啟太，不但報了一箭之仇，也合寫一篇台灣高爾夫雙雄傳奇。俞俊安在去年的雅加達亞運高球賽獲得男子第4名，落後中島啓太4桿。

我國共有3位選手參加今年澳洲業餘高球名人賽，與俞俊安共同抗日的劉永華300桿，排名第53。

(中時電子報)