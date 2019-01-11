陳良基任教長 海大校長唐彥博盼延續好政策

友善列印
旺報

內閣改組人士在今日晚間拍板，教育部長由現任科技部長陳良基出任，私立科技大學校院協進會理事長、台北海洋科技大學校長唐彥博表示，「好的政策，也需要繼續延續」，像是政府力推新南向政策，盼能持續擴大，但當前兩岸關係不睦，大陸崛起之後，對於高教發展不遺餘力，大陸公立大學的經費，都大幅超越台大等國內公立頂大，期盼陳良基擔任教長後，能夠跳脫政治阻礙來思考教育問題，「不僅南向，也要西進」。

唐彥博表示，連戰在擔任行政院長任內，曾喊出科技立國的政策，而大陸近來則力推「科教興國」的科普政策，盼陳良基能結合科技部長任內資源，帶領台灣成為「科教強國」。

但國內高教問題嚴峻，唐彥博認為，在私校比例上，台美兩國狀況相同，即私校數量多於國立大學，而陳良基過去曾在台大任職，若以國立大學的思維來思考私校的問題，不見得幫助，而陳在擔任教育部政次任內，曾執行調降大學師生比的政策，此舉增加私立大學的財務負擔，對此，唐彥博呼籲，陳良基接掌教育部後，在堅守教育理想性的狀況下，思考高校問題也要有務實性。

唐彥博還提到，近來高教經費低於國教，除了政府力推雙語教育政策，以及照顧弱勢學生，反映這項問題，另外為了施行國艦國造，行政院也特別編列預算，在財務方面因此擠壓到高教經費，連帶影響高教人才的培育政策，另外在於私校轉型方面，也希望陳良基能夠「人性思考」，照顧弱勢學校。

唐彥博指出，陳良基出身高教，並且也曾擔任過教育部次長，行政與學術歷練完整，面對大陸此時主打「科教興國」的科普政策，判陳帶領教育部，能讓台灣成為「科教強國」，整合科教資源。

(旺報 )

陳志聲「送愛心到人間」愛心圍爐… 教育部多災多難 黃榮村：找個意…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。