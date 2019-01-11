陳良基任教長 海大校長唐彥博盼延續好政策

2019年01月11日 21:20 旺報 李侑珊

內閣改組人士在今日晚間拍板，教育部長由現任科技部長陳良基出任，私立科技大學校院協進會理事長、台北海洋科技大學校長唐彥博表示，「好的政策，也需要繼續延續」，像是政府力推新南向政策，盼能持續擴大，但當前兩岸關係不睦，大陸崛起之後，對於高教發展不遺餘力，大陸公立大學的經費，都大幅超越台大等國內公立頂大，期盼陳良基擔任教長後，能夠跳脫政治阻礙來思考教育問題，「不僅南向，也要西進」。

唐彥博表示，連戰在擔任行政院長任內，曾喊出科技立國的政策，而大陸近來則力推「科教興國」的科普政策，盼陳良基能結合科技部長任內資源，帶領台灣成為「科教強國」。

但國內高教問題嚴峻，唐彥博認為，在私校比例上，台美兩國狀況相同，即私校數量多於國立大學，而陳良基過去曾在台大任職，若以國立大學的思維來思考私校的問題，不見得幫助，而陳在擔任教育部政次任內，曾執行調降大學師生比的政策，此舉增加私立大學的財務負擔，對此，唐彥博呼籲，陳良基接掌教育部後，在堅守教育理想性的狀況下，思考高校問題也要有務實性。

唐彥博還提到，近來高教經費低於國教，除了政府力推雙語教育政策，以及照顧弱勢學生，反映這項問題，另外為了施行國艦國造，行政院也特別編列預算，在財務方面因此擠壓到高教經費，連帶影響高教人才的培育政策，另外在於私校轉型方面，也希望陳良基能夠「人性思考」，照顧弱勢學校。

唐彥博指出，陳良基出身高教，並且也曾擔任過教育部次長，行政與學術歷練完整，面對大陸此時主打「科教興國」的科普政策，判陳帶領教育部，能讓台灣成為「科教強國」，整合科教資源。

(旺報 )