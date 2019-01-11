陳思宇募款網站今晚9點上線 趁機推銷千歲宴

北市立委補選倒數2周，「柯家軍」陳思宇今晚合體柯文哲大啖寧夏夜市「千歲宴」，宣告募資網站今晚9點上線。（吳堂靖攝）

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北市立委補選倒數2周，「柯家軍」陳思宇今晚合體柯文哲大啖寧夏夜市「千歲宴」，宣告募資網站今晚9點上線，募款方式分為500元、1000元、2000元，外界好奇募款目標及關帳期限，陳思宇僅說「投票進入倒數，在時間上有限制，款項依政治獻金法作處理」，未正面回應。

陳思宇今與柯文哲前往寧夏夜市，一起大啖由夜市美食組成的「千歲宴」，也宣告募款網站今晚9點正式上線，募款方式分為500元、1000元送海報、2000元以上則可獲得海報及千歲宴一席，募款餐會將於20日舉辦，柯笑稱「趁著選舉時，順便行銷北市夜市觀光，真的是goodidea（好主意）！」

由於先前柯文哲創下9小時募得4千萬的驚人紀錄，不過柯也說，後來發現錢不不太夠，因此到後期也沒有買廣告，像是他的選前之夜在電視上就都沒看到；外界也好奇陳思宇此次的募款目標，她說，因為距離投票只剩不到16天時間，所以這部分倒是在時間上也有相關限制。

至於帳戶關閉時程，陳則表示，募資的最主要目的，還是希望藉機行銷北市觀光、美食，大家一起賺錢，募款以小額募款進行，在時間上有相關限制，金流也會跟政治獻金相關規定處理。據悉，依法需在為投票日前一天關閉帳戶。

由於先前寧夏夜市觀光協會理事長林定國拋出「北高夜市結盟」，媒體也詢問柯是否有趁機與理事長聊北高合作，柯說，寧夏夜市大概是目前台灣最先進的夜市，且選舉是一時的，重點是利用每個機會促銷台北市觀光，一般來講民間先行、政府支持，所以只要他們私底下講好，我們都會支持。

(中時 )

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