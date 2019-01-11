教育部多災多難 黃榮村：找個意志堅強的新教長也好

2019年01月11日 21:26 旺報 簡立欣 、 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

內閣改組人事昨晚拍板，教育部長由現任科技部長陳良基出任，學界和教團普遍認為以陳良基的經歷應該可以掌握得很好，前教育部長黃榮村表示「沒甚麼特別評論」，內閣改組之後總是要找有經驗的人，而且其實也不是那麼容易，他意有所指地表示：「尤其教育部經過這一陣子折磨之後，找個意志比較堅強的人也好。」

全國教師工會總聯合會理事長張旭政表示，陳良基擔任過教育部政務次長、科技部長，應該可以把教育部這個國家機器掌握得很好；他又當過台大副校長，有「技轉王」之稱，應該會致力提升國家競爭力」。

不過張旭政也表示，期待新部長也要注重促進階級流動、關懷人文教育，多面向看待教育功能；在中小學的部分行政減量、斷絕教師評鑑，讓教師可以專心教學。且現在台灣教育以高教問題最大，教育部政策一直以來都是拿錢補貼，高教到底是要商業化還是公共化，期待新部長釐清。

台北商業大學校長張瑞雄說，陳部長之前擔任過教育部政次，駕輕就熟，對教育也有一套理念；期待新部長上任後「大學退場速度看會不會快一點」。另外也希望學雜費鬆綁、工讀生和兼任老師納保、硬性規定聘足3％身障和原住民員工等老問題，教育部能站穩立場，不要僅偏向工會。

私立科技大學校院協進會理事長、台北海洋科技大學校長唐彥博表示，「好的政策也需要繼續延續」，像是政府力推新南向政策，盼能持續擴大，但當前兩岸關係不睦，大陸崛起之後發展高教不遺餘力，大陸公立大學的經費大幅超越台灣頂大，期盼陳良基擔任教長後，能跳脫政治阻礙來思考教育問題，「不僅南向，也要西進」。

也有不願具名的學界人士為教育部政務次長姚立德抱不平，認為新人事置姚立德於何處，「要是我就不被慰留，」這位人士表示姚立德不是「上面」要的人，否則代理三次早該真除。

(旺報 )