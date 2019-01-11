日奧委會主席竹田否認因申奧行賄被法國起訴的報導

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法國媒體11日報導，日本奧委會(JOC)主席竹田恒和涉嫌在爭取舉辦2020年東京奧運時行賄，遭法國檢察當局以賄賂嫌疑展開調查，並開始刑事訴訟的手續。竹田隨即發表聲明否認法媒的報導，並強調將協助調查以證明自身的清白。

竹田表示，法國當局調查的是國際田徑總會(IAAF)的前會長兼公關顧問拉明·迪亞克(LamineDiack)與兒子馬薩·迪亞克(PapaMassaDiack)以及BlackTidings公司社長的一連串貪汙弊案。

竹田表示，「我因申辦2020年東京奧運的關係，為協助調查而在法國巴黎接受負責的法官訊問。我當時說明了，日本申奧委員會與BlackTidings公司之間乃根據顧問契約支付了應付的款項，沒有任何賄賂等違法行為」。

報導中指出他與馬薩和唐社長有交情，竹田也向法官強調，自己根本不認識迪亞克父子，尤其是跟唐社長連面都沒見過。竹田表示，為了消除外界的疑慮，他今後也將協助調查。

JOC的調查小組2016年9月公布調查報告指出，不管是日本的法律或是法國的刑法，IOC都沒有違反倫理規定。

東京在2013年爭辦2020年奧運舉辦權時，擊敗了馬德里與伊斯坦堡。日媒報導指出，法國檢察當局2016年5月指，日本的銀行匯了280萬新加坡幣(約台幣6476萬元)給與國際田徑總會前會長的兒子相關的新加坡公司的戶頭，因涉賄賂嫌疑而要求開始預審。

(中時 )

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