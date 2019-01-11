私校工會：私校轉型退場是新教長最嚴峻考驗

2019年01月11日 21:32 旺報 簡立欣

對於前教育部次長、現任科技部陳良基部長轉任教育部長一職，全國私校工會表示樂觀期待，希望以「創新」與「技轉」聞名的陳部長能帶給一向作風保守聞名的教育部一番嶄新的氣象，也為日益崩壞沉淪的台灣高教與私校教育帶來一線生機。

私校工會表示，陳良基長期在國立大學任職，對台灣高教環境與問題應相當熟悉，且過去曾在教育部任職，對於目前台灣高教日漸失去國際競爭力、人才流失等問題應十分了解。台灣目前高教面臨極大的危機，包括少子化下高教品質的劣化、私校的倒閉退場、漸失國際競爭力、人才流失等，全國私校工會期待陳良基能有更大膽、前瞻性與創新作法，才能突破過去的窠臼與僵局。

私校工會說，過去教育部的政策最令人詬病就是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，缺少前瞻性與長遠性，例如為推升大學國際排名就推出二次「五年五百億」計劃，為解決人才流失就緊急推出「玉山計劃」，幾乎都是打游擊戰，缺少戰略規劃。

另外教育部的政策往往急就章，缺少完整規劃與配套措施就匆促上路，導致亂象叢生，最明顯就是在各大學都未準備好的情形下推動新南向政策引進境外生，產生學生違法打工的問題。

私校工會說，私立大學佔我國高教比重的七成，全國私校工會擔心長期在國立大學任教的陳良基不能體會私立大學經營的困境與私校教育的問題。如何解決少子化日趨嚴重後私立學校面臨轉型與退場問題，才是陳部長要面對的最嚴峻的考驗。

「要翻轉台灣教育必先翻轉教育部」，全國私校工會樂觀期待陳良基部長能發揮其「創新」及「技轉」的專才，改變教育部的保守氣息，並提出長遠且具前瞻性的教育政策，特別要重視私校教育的種種問題。

(旺報 )