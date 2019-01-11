日英峰會：強烈反對企圖改變現狀 升高緊張單方面行動

2019年01月11日 21:39 中時 黃菁菁

日本首相安倍晉三10日下午（台北時間11日凌晨）與英國首相梅伊在倫敦舉行會談，決定日英將在防衛、海上安保、經濟、第3國的基礎建設等廣泛的領域上加強合作，以實現「自由開放的印度太平洋」構想。有關大陸問題，兩位領袖都表明了對東海、南海現狀的擔憂且強調，「強烈反對企圖改變現狀、升高緊張的單方面行動」。

兩位領袖發表的聯合聲明中，確認了兩國的戰略性夥伴關係更上一層樓，且一致認為，英國脫歐是下一個10年的課題和機會，日英兩國在此好時機要讓關係更加深化。

在防衛合作方面，兩國決定今年春天將在東京舉行「2加2會議」(外交、國防部長級諮商會議)，同時自衛隊和英軍也將在印度太平洋地區及歐洲舉行聯合軍演。英國將儘早派遣海軍艦艇「蒙特羅斯號」(Montrose)到日本，負責監視北韓「船對船交易」運送物資等違法海上活動。

2020年將舉辦的東京奧運，聯合聲明中明確記載了網路安全對策，雙方也確認了將在保護智慧財產權上加強合作。英國表示有加入《跨太平洋夥伴全面進展協定》(CPTPP)的意願，日本表示將提供相關支援。

安倍在會談後的記者會上表示，「日英關係有著前所未有的進展，建立了日英同盟(1902年結盟)以來的親密關係。」梅伊則說：「我們的視野擴展到全球的今日，英國與日本的關係越來越重要。」

(中時 )