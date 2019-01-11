台中市建經協會大師講座 劉偉彥：蓋出會講故事的建築物

台中市建築經營協會11日舉辦大師講座，建築師劉偉彥（中）演講主題，與君同謀「台中性」，城市建築的思想與詩想，獲得滿堂彩。（盧金足攝）

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綠建築大師劉偉彥（右）11日在台中市建築經營協會分享建築理念，台中市建築經營協會理事長梁信雄表示，綠色新建築開啟建築之窗也為專業充電。（盧金足攝）

被譽為綠建築大師的劉偉彥，11日受台中市建築經營協會之邀，以「永續之城序曲：巨型城市異托邦的興起」為題，在大師講座演講，劉偉彥表示，他在森林公園設計的建築，就把房子變成一棵樹，與森林公園共構，位在美術館附近，就將房子蓋得像美術館，與美術館共構，如觀光藝文地標的草悟道，他讓房子規畫有書法的感覺，可以跟公共建築與環境產生獨特性，建築物本身就會講出動人的故事。

劉偉彥說，台中市的建築風格，大約分為新古典與現代主義等截然不同的風格，如果要他建言，民眾來台中看建築風貌，可以去看屬於公共空間的建築，開放共享，而不是私人住宅，因為公共建築也正彰顯市民對這座城市的光榮感。

「台中被視為未來台灣最有爆發力的城市！」劉偉彥強調，台中氣候條件好，經濟條件佳，而且與世界連結的城市，又位在科技走廊的中間，台中市的建築發展，進階到文創的時代，他舉例「審計新村就是文創！」一座城市要面對真實的自己，認同自己，才會愛這座城市。

他也暢談台中城市建築語言的歷史進程、城市性，論述跨文化的美學思想變遷及跨文化的城市居住構築方法，朝向自主、自信、共享的文化綠建築邁進，面對全球巨型城市，人口往城市集中，全球的城市都在尋求更智慧的解決方案來應對城市化挑戰。

劉偉彥認為，台中在城市化進展中，成為全台第二大都市，如何創造共享、綠色新建築構想成為必然趨勢，台中性也逐步展現異托邦的各種幻像。

台中市建築經營協會理事長梁信雄指出，大師講座請來知名的綠建築大師劉偉彥打頭陣，分享他對世界城市化發展的觀察、設計思考，及創造共享、可以自主的進化綠色新建築想法，建築同業開啟城市建築的思想與「詩想」，為建築觀念與專業充電。

(中時 )

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