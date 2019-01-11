航母連續轟炸4周未沉沒 美專家：極困難且不值得

2019年01月11日 21:52 中時電子報 盧伯華

為何中共軍方想擊沉美國航空母艦?

如果不去細究美中兩個經濟與軍事大國如何爆發全面戰爭，單就擊沉現代航空母艦這件事而言，歷史經驗告訴我們，它將非常困難。美國在2005年曾經做了一次試驗，以一艘退役航母為目標，包圍著它狂轟濫炸，以測試它在經受多少轟炸與破壞之後才會沉沒。經過整整4 周的轟炸，航母沒有沉沒，最後是拆船工兵將船鑿沉。

美媒《國家利益》針對有關擊沉美國航母的說法做了專題報導指出，歷史上發生過不少航母被擊沉的故事，最近的一次是1964年北越特種部隊偷襲停泊在西貢的卡德(Card)號直昇機護衛艦，卡德號航母受到重創幾乎沉沒，最後花了極大力氣救回搶修，總算護住美軍顏面。

中共軍方與大陸媒體經常討論擊沉美國航母，主要還是心理上要打擊美國霸權與威望象徵。圖為尼米茲號航母。（圖／美國海）

至於永久擊沉則是在二次大戰期間，共有12艘美國航母沉沒，通常是經受了密集的空中轟炸。最後一艘是1945年2月沉沒的俾斯麥海(Bismark Sea)號，被日本自殺飛機神風特攻隊炸沉。

此後數十年，美國航母遭遇各種意外，包括嚴重碰撞火災，但沒有一艘因而沉沒。要讓一艘長一千英尺鋼鐵巨艦沉沒確實很難。

後來，美國海軍打算從實際操作中了解航母在沉沒前可以經受多少轟炸，在2005年以一艘除役航母做試驗，用各種常規武器在各種位置連續轟炸了4周仍未沉沒，最後是工兵拆除隊將它鑿沉。

此外還有一次是伊朗用與美國航母形態類似的浮橋船做試驗，當作2015年演習的目標。雖然浮橋船比航母尺寸小得多而且更薄弱，但還是經受住猛烈的攻擊。最後伊朗是用反艦導彈反覆轟炸，再用小船圍攻，然後派突擊隊員攻佔船艦。

報導說，要擊沉一艘無防禦的航母如此困難，就更別說有數十架戰機與多艘護衛艦的航母了，這些航母的戰機戰艦等護衛武器防禦範圍遠達數百英里。當然，中國或其他國家可以用潛艇、巡航導彈或彈道導彈。海軍歷史學家羅伯．法利(Robert Farley)曾在書中寫道，「他們將用武力威脅方式讓美國航母戰鬥群遠離主戰場」，「所有獵殺航母的導彈或魚雷都只會用在討論航母的弱點，若真的要對航發動攻擊，任何手段的代價都太高。」

法利說，如果有任何類似911恐怖攻擊的跡象，美軍肯定會將其能動用的軍事力量用來對付擊沉其航母的國家。因此，對於那些認為他們有機會擊沉美國航母的人來說就有兩個問題：「做得到嗎？」而即使能做到，「這麼做值得嗎？」

(中時電子報)