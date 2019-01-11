SBL》面具胖末節超神 富邦6連勝仍喊卡

2019年01月11日 22:34 中時電子報 黃及人 ／天母報導 ／天母報導

本季首次戴上面具出場的富邦後衛「小胖」洪志善，末節連進3顆三分球，幫助富邦從15分落後追到只差1分，不過桃園璞園及時回穩，終場仍以95比90險勝富邦，也中止富邦6連勝，洪志善說：「是我帶塞！一回來就中止6連勝，」

洪志善是在去年12月8日遭遇台北達欣之戰，不慎遭「阿飛」施顏宗撞斷鼻樑，直到最近才動刀修補，且決定生涯首次戴上面具登場，「這副面具是在周三送來的，整整花了我8000元，只是戴上面具很不習慣，有些角度更是看不到。」

其實洪志善很明顯受到面具影響手感，上半場三分球投4中1，甚至第2節還一度把面具取下登場，讓人不禁擔心他是否又會撞傷鼻樑，但在下半場又把面具戴上，三分球變成投4中3，上、下半場的手感火燙程度彷彿判若兩人。

「我從練球時就開始戴，但在比賽中戴上的感覺完全不同，感覺我的鼻子一直被壓著，有點快要吸不到空氣，真的很難受，」全場攻下12分的洪志善表示，「所以上半場才會一度拿下來，可是後來很擔憂又被打到，才會重新戴上。」

璞園得以止住富邦反撲的功臣，還是加入至今還沒嘗過輸球滋味的強森，他在下半場獨拿17分，刁鑽的進攻腳步與功力，讓富邦根本防不勝防，加上林耀宗、吳家駿、簡偉儒等替補球員的適時發揮，徹底讓璞園團隊籃球發揮出來。

「今晚贏在團隊的力量，幾乎每個替補上去都有貢獻，」璞園總教練麥班達表示，「先前我就說過，我們要找的小外援，就是能在我們進攻當機時刻，可以幫忙我們處理球，強森下半場就做到了，一舉挽救了球隊，希望他繼續下去。」

(中時電子報)