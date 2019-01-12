營養品沉澱免驚 夏子雯營養師告訴你正確觀念

2019年01月12日 09:00 中時電子報 綜合報導

很多人每天都有食用營養品的習慣，適量飲用營養品對於營養無法攝取足夠的人確實也有幫助，正因為如此，當有營養品的新聞被報導時，消費者總是會放大檢視，像是去年12月份亞培安素中有沉澱物，後來第三方檢驗單位檢驗結果是正常的！為了讓消費者擁有更正確的營養品訊息，邀請到夏子雯營養師，來為我們解釋一下，關於營養品沉澱的正確觀念。

問題一、是什麼原因造成營養品產生正常的沉澱現象?

營養品本身就是屬於營養密度很高的食品，且成分通常都含蛋白質、膳食纖維等，因為濃度、密度都高，當各個成分相互作用的聚集在一起，有時會發生沉澱的現象，這時不用過度緊張，看看罐身，每個營養品都有標示使用前搖一搖的字樣，表示這類情況皆屬於正常情況，只要能夠均勻的搖開，在保存期限之內，正常地去食用它，基本上是沒有問題，民眾不需過於焦慮！

問題二、臨床工作上是否有病人因為看到沉澱物就認為是變質？

這個問題比較屬於觀念性的問題，當然是有！很多病人打開營養品看到沉澱物後，第一直覺就是認為是變質而不敢喝，但是絕大部分都是未按照罐身上的使用說明先搖勻後再使用，我覺得病患有疑慮很好，營養品對於營養攝取不足夠的病人來說是非常重要的管道之一，這時不妨簡單作一個測試，看它是否能搖勻，只要搖個幾分鐘，一般來說都沉澱情況都不會再發生！與其這樣看到沉澱物就不敢喝，不如真的去確認是不是正常沉澱物，再來決定會比較適當；尤其是那些無法藉由一般飲食來達到每日營養需求的病人，因為一些觀念的不正確，無法或是減量攝取食用，是會非常可惜的！

問題三、使用營養品前，還有需要注意的事項嗎?

營養品從製造出廠後到民眾飲用，往往需要一點時間，那些不溶性的礦物質和纖維質因為靜置的時間較長，就會沉澱到底部，使用前搖晃均勻，讓營養素均勻分布到液體中，是在食用營養品必要的一件事情，其實不只營養品，只要富有蛋白質的飲品，都可以做這樣的動作；再來就是瓶口擦拭乾淨後倒出營養品，觀察顏色、氣味和質地是否有異常，確保營養品的品質正常無虞。不論是否開封，都不要放置到陽光直射的地方，未開罐前常溫保存或是冷藏保存皆可，開罐後一定要冷藏保存，在罐口處上蓋上蓋子或是利用保鮮膜包覆住，且在二十四小時內飲用完畢，這樣就能確保營養品的飲用時品質。總而言之，飲用營養品只要使用的觀念正確，依照食用前搖一搖的習慣，就能放心的食用，確實的補充身體所需要的養份。

夏子雯營養師

曾任：財團法人康寧醫院營養科營養師98年6月~99年12月

營養科代理組長暨營養師100年1月~100年12月

現任：新光吳火獅紀念醫院營養課營養師101年2月~106年2月

營養課臨床組代理股長106年3月~107年12月

營養課臨床組股長108年1月~迄今

專長：各類疾病飲食、管灌飲食調配、減重營養諮詢、團體衛教

專業證照：

腎臟專科營養師證書

糖尿病共同照護網醫事人員展延證書

中華民國糖尿病衛教學會合格尿病衛教師

中華民國肥胖研究學會體重管理營養師證書

台灣運動營養學會運動營養專業認證證書

長期照護Level1證書

聯合著作：

癌症患者吃什麽？十大癌症營養處方-肝癌

(中時電子報)