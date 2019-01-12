網壇四大天王解體 誰能想到是莫瑞先退？

2019年01月12日 06:01 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

「英國希望」莫瑞（Andy Murray）因為難忍臀傷痛楚，11日宣布最多打完今年溫布頓，等於宣告「四大天王」時代正式結束。令人鼻酸的是誰能想到，連37歲的費德勒（Roger Federer）都還在奮戰，竟是31歲的莫瑞先因運動傷害要放下球拍，為F4時代畫下了句點。

「四大天王」統御網壇將近10年之久，從2005年法網以來55個大滿貫賽的男單爭冠戲碼，竟僅2014年美網沒有F4中的任何一人，只有5個大滿貫冠軍旁落他人。

其實四大天王時代始自費德勒與納達爾（Rafael Nadal）的天王對決，接著兒時就是好友的喬柯維奇（Novak Djokovic）與莫瑞於2008年崛起。那年美網準決賽，首次由納、費、喬、莫盤據4強，正式開啟網壇F4時代，後來四天王會師4強的局面，又在四大賽出現過3次。

2008年美網，莫瑞在準決賽力戰4盤淘汰納達爾，生涯首度殺入大滿貫決賽，儘管後來沒能阻止費德勒的美網5連霸，但也因為在紐約的活躍演出，莫瑞的世界排名升上第4，緊追在納、費、喬之後。

莫瑞在倫敦奧運替英國留下男單金牌。（美聯社資料照）

從2008年9月8日至2013年1月28日，超過4年當中，男單世界排名前4不是被F4包辦的時間竟然只有16周！而2012至2013年間，也是莫瑞生涯的顛峰期之一，2012年他替英國留下了倫敦奧運男單金牌，隨後在美網贏得生涯首座四大賽冠軍，隔年再中止自1936年以來，英國人無法稱霸溫布頓的冠軍荒。

的確，莫瑞在四大天王就是「四弟」，他是唯一沒有完成「全滿貫」的F4成員，少了澳網與法網，生涯對戰其他三大天王也都輸多贏少（總計29勝56敗），他的實力仍令其他3人敬畏，完全認可他有平起平坐的本事。

莫瑞在2013年贏得溫布頓冠軍，中止英國人自1936年以來無法留下男單金盃的難堪紀錄，他也開心的親吻獎盃。（美聯社資料照）

2016年就是最好的例子，那年莫瑞在年終總決賽擊退喬帥奪冠，也以25連勝替他的驚奇年畫下完美句點，首次坐上年終世界排名第1的球王寶座。眼看在四大天王當「一哥」的時刻終於到來，莫瑞卻在隔年法網4強的5盤大戰不敵瓦林卡（Stan Wawrinka），是役還導致他的臀傷惡化，儘管去年開刀也「回不去了」。

莫瑞沒拿過澳網冠軍，而且生涯在墨爾本5度決賽失利，在這個傷心地宣布他的退休計畫，令人格外感嘆。不過說到澳網亞軍，人們也會想到2016年的澳網決賽，當時莫瑞即將分娩的老婆在英國加油，他則在頒獎致詞深情的說：「我搭下一班飛機就回去陪妳了！」

莫瑞在記者會宣布最慢打完今年溫網後退役，還忍不住掉淚。（美聯社）

這就是莫瑞，或許留著一頭不太整理的捲髮，看起來不是很有精神，優雅不如費爸，狂野不如納達爾，全能不如喬帥，卻有他至情至性、讓球迷喜愛的特點。

最老的費爸還在，最年輕的莫瑞卻要說掰掰了，球迷感嘆之餘也只能接受，一方面希望他繼續撐下去，又不忍他必須忍受著極大痛楚來比賽。連莫瑞自己也說，不知道自己能否撐到打完溫網再退，害怕澳網就是他的最後一個大賽，粉絲真得把握機會替莫瑞加油，每看一場，就少一場了。

(中時電子報)