賴清德下一步？ 名嘴吵成一團

2019年01月12日 00:01 中時電子報 丁世傑

賴清德為2018年敗選負責請辭閣揆，蘇貞昌今（11）日接任行政院長，蔡英文的打算是甚麼？而賴清德下一步又有甚麼計劃？名嘴各有解讀。

首先，蔡英文為何找蘇貞昌當行政院長？有認為是為了派系平衡。因為新潮流的陳菊繼續掌總統府秘書長，行政院長就給蘇系掌門人蘇貞昌，交通部長分給正國會的林佳龍。

不過有認為，蔡英文把行政權交給過去的死對頭蘇貞昌，就是回應四獨老「交出行政權」的訴求，也就是行政權給蘇貞昌，蔡英文現在好整以暇的準備2020年總統。

但黃暐瀚認為，蘇貞昌選新北市敗選後，在新北市連續4天謝票，不但感動新北市民，也讓蔡英文到板橋慰問蘇貞昌，蘇貞昌當下決定不再跟蔡英文爭取大位，專心幫蔡英文打理內政。

至於賴清德辭去行政院長後，下一步有何計畫？民進黨立委李俊毅以及前議員林國慶都在中天電視《新聞龍捲風》爆料，民進黨已經喬好了，就是賴清德去搭配蔡英文選2020年競選正副總統，也就是蔡賴配已經成形。

不過國民黨的李永萍則大力呼籲賴清德，不要再和蔡英文綁再一起了，賴清德還年輕，應該在3月民進黨辦理總統初選登記時，勇敢去登記，與蔡英文競爭民進黨的總統提名。

不過美麗島電子報董事長吳子嘉則爆料，賴清德應該不會去登記參與民進黨總統初選，所以到時只有蔡英文一人登記。但是民進黨立法委員很緊張，因為蔡英文民調輸給柯文哲與朱立倫，到時候民進黨會不會發生「換英」風波，還有待觀察。

(中時電子報)