為何李亞萍不滿余天參選？前綠委怒揭DPP吃人夠夠內幕

李亞萍極力反對余天再戰立委。(本報系資料照)

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中時電子報
前綠委林國慶為余天叫屈。(影片自1:41:40開始)

演藝圈大哥余天受到民進黨徵召，確定回鍋參戰三重立委補選，還自爆遭老婆李亞萍酸「又老又窮、跟人家選什麼？」其實李亞萍會這麼反對余天從政不意外，除了不捨余天對民進黨鞠躬盡瘁，賠掉5棟房子，連前民進黨立委林國慶也為老友叫屈，日前在中天《新聞龍捲風》氣罵民進黨對不起余天，「都安排吃X的位置(給余天)！」

林國慶心疼余天為黨鞠躬盡瘁，在《新聞龍捲風》直言要余天去選三重立委根本「害他去死」，因為余天身體狀況沒這麼理想，但是他真的佩服余天，「老大你膽識越來越好，連老婆的話都不聽。」大家都知道，余天很尊敬李亞萍。

林國慶坦言不捨余天拚著老命選立委，余天若這次選上，10多個月後又要再選一次，一年內再選2次，這不只累而已，還有錢的問題，「先講好叫中央黨部幫你出，哪有好康都沒有你。」

林國慶更爆料余天新北市黨部主委的位置，根本不是民進黨給的，而是余天拚到流鼻血拚來的！那時候余天正值喪父期間，與他、李亞萍3人四處拜票，加上大家感念余天真的為民進黨拚到連命都沒了、家裡錢也快沒了，才順利當選主委。

林國慶認為民進黨若真的為余天好，應該好好栽培新人，並讓余天發揮他的專業領域、去服務演藝圈的朋友，公廣集團、文化部等很多單位都能讓余天發揮長才。

他感嘆余天自掏腰包在挺人，反觀民進黨給他什麼？不分區立委沒份、專業領域也不獲支持，現在民進黨正在走下坡，又因為余天有贏面，徵召他出來參選，「我必須要替余大哥叫屈，小英總統妳對不起余天！民進黨你對不起余天！」

(中時電子報)

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