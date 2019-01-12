來故宮必敗的店！特色十足的吸睛伴手禮店開幕啦

2019年01月12日 03:03 中時 何書青

「故宮晶華禮品店」的硬體裝潢有著古今交錯的時尚氛圍。（故宮晶華禮品店提供）

擁近百種特色文創商品的「故宮晶華禮品店」，位於餐廳地下1樓。（故宮晶華禮品店提供）

觀光議題持續發酵，隨著未來來台觀光客的人數持續看漲，台灣一大觀光熱點「故宮博物院」院區內的故宮晶華宴飲中心，今年初正式進軍伴手禮市場，打造擁近百種特色文創商品的「故宮晶華禮品店」，就位在餐廳地下1樓，讓遊客前來故宮晶華品嘗佳餚之餘，也能在雅緻貴氣的文創禮品內選購充滿食藝文化的伴手禮。

故宮晶華總監楊惠曼表示：「故宮晶華有超過50％的客人是來自於世界各地的觀光旅客，他們對於購買伴手禮或是紀念品的需求很大，時常會主動提及、想要購買我們餐廳在使用的餐具器皿，或是糕點以及料理包等，以前我們只是在收銀櫃臺旁擺設一些應景的禮品，比較被動式的銷售，在需求度以及營業額日漸成長的動力之下，我們才決定將一樓的公共空間重新改裝、並積極的規劃商品，打造出這間風格獨具的禮品店。」

「故宮晶華禮品店」的硬體裝潢呼應著故宮晶華古今交錯的時尚氛圍，中島型的展示台選用亮白烤漆面板以及清宮十二色中的湖水藍釉打造而成，仿古的造型搭配現代文創禮品，成為視覺嬌點；陳列銷售的商品也從最受歡迎的奏摺菜單、清宮十二色釉彩菊瓣盤、晶華冠軍牛肉麵料理包，擴展到如造型磁貼、明信片、紙膠帶等更多元的文創小物上。

在4大商品系列的規劃當中，「文物禮品」系列以故宮文物為創意發想、結合食器功能製作的禮品，如弦紋鼎造型瓷器、玉璧展示盤、潑墨山水筷架、清宮十二色釉彩菊瓣盤等；「晶華嚴選」系列的商品包括冷凍、常溫晶華冠軍牛肉麵禮盒、鳳梨澄沙奶黃酥、精釀茶啤酒以及全新推出的晶華府城肉燥常溫熟食料理包。

「文創小物」系列則包含台灣小吃冰箱磁貼、喔熊美食系列磁鐵等；還有攜手台灣在地知名藝術工作者共同合作的「台灣好物」系列，如台灣第一筷、三和瓦窯選物、印花樂布品、多力日曬有機冠軍米、新和春壺底油等，國內外觀光客都可把握用餐前後的空檔，來大肆採購一番。

(中時 )