可以用來占卜的咖啡！飯店端異國咖啡搶黑金商機

2019年01月12日 03:03 中時 何書青

越南咖啡加入香甜煉乳，讓咖啡有著甜潤奶香。（新竹豐邑喜來登大飯店提供）

新竹豐邑喜來登大飯店於即日起至12月31日止，於大廳酒吧推出「土耳其咖啡」與「越南咖啡」2款富涵文化特色的全新咖啡飲品，讓喜愛咖啡的民眾一起品味異國新風味。

台灣咖啡文化主要受日本及歐洲文化影響，在宗教及歷史的推進之下，使得歷史悠久的土耳其咖啡在台灣卻鮮為人知，而土耳其咖啡所代表的不僅是傳說中最古老的咖啡烹煮法，更有沉澱心靈、增進情誼甚至利用咖啡渣做占卜的功能。

土耳其咖啡含高濃度的咖啡因，滋味濃厚甘醇，它採用原始的咖啡烹煮方式，將咖啡豆研磨成細沙般的粉末，把咖啡粉放入土耳其咖啡長柄壺，注入開水後以文火慢煮，待咖啡煮沸後，還得掌握技巧將咖啡緩緩倒入杯中，維持細密泡沫浮在咖啡表面，最後再依照個人口味喜好加入糖包調味，飲用後杯底殘存的濃稠渣液，即是細磨後的咖啡渣，這也是許多土耳其人用來作為占卜的主角。

越南咖啡則因早期越南收入普遍不高，在烹煮咖啡的手法較為簡陋，為了掩蓋單調苦澀的口感，加了大量的煉乳，進而演變成知名的越南咖啡。越南咖啡受法國殖民時期影響，使用底部設有多個開孔的滴漏容器，將咖啡豆碎粒裝入滴漏容器後蓋於杯上，接著倒入熱水，等待熱水隨著容器滴漏下來，並於飲用時將煉乳倒入咖啡中，以甜潤奶香平衡咖啡的濃烈，便成了一杯傳統道地的越南咖啡。

(中時 )