陳其邁接副閣揆韓國瑜喊這一句 網民好high

2019年01月12日 04:21 中時電子報 黃麗蓉

內閣總辭後，新內閣「蘇邁配」成形。高雄市長韓國瑜被問到陳其邁擔任副閣揆的看法，他喊出一句「願意跟陳其邁副院長全力來結合，讓高雄未來可以繼續衝刺」，讓PTT網民好high。

韓國瑜11日在中油拜會後開記者會被問到陳其邁的新職務，他笑著說，謝謝啦，我相信這一次選舉完畢後，尤其是我們高雄的子弟、我們陳其邁委員接了行政院副院長，對他個人來講，會有不同的歷練、不同的職務，另外一種舞台以及挑戰，我相信他一定會表現得很傑出。

韓國瑜還說，對於我們高雄市要建設的時候，中央有人，那也願意，又是高雄子弟，對高雄又很有感情，所以我相信陳其邁副院長將來一定會對我們高雄大力來幫助，不分黨派，建設高雄，我相信陳其邁副院長一定會願意幫忙，我們這邊也願意跟陳其邁副院長全力來結合，讓高雄未來可以繼續衝刺。

網民猛喊讚說：「蘇韓總提到邁邁就笑了是怎樣。」、「看到瑜邁我就...」、「瑜邁一生推。」、「辛苦了~聽到記者問邁邁，先笑的韓總感覺好寵啊。」

陳其邁曾在去年高市長選舉敗選時發表感言表示，支持其邁的是高雄市民，支持韓國瑜的也是高雄市民，選舉結束，要為共同家園、生命相依的地方，不管藍或綠，不管支持其邁或國瑜，從今天開始，我們都是在這裡的高雄人。拜託所有支持其邁的朋友，從明天開始，大家一起幫韓國瑜市長加油，為高雄加油。

(中時電子報)