冬陽掰！週末變天！今北台驟降7度轉有雨 中南部空品差

今（12日）起東北季風增強、鋒面通過，北部東北部天氣轉涼，北部高溫降7度僅剩20度。（林宜靜 攝）

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中時電子報
／整理報導
今早氣象局針對馬祖發布濃霧特報。（圖取自氣象局網頁）
【氣象】鋒面週六早上近　北、東部旅遊濕涼

週末出遊天，來看看天氣如何？今（12日）起東北季風增強、鋒面通過，北部東北部天氣轉涼，北部高溫降7度僅剩20度。預估此波雨勢下到下週四（17日），一連下6天雨。今早氣象局針對馬祖發布濃霧特報，另今天中南部空氣品質不佳，外出請注意。

今日鋒面通過，下午起東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦較涼；台灣北部、東半部地區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴的天氣。

氣溫方面，今日北部、東部氣溫下降較明顯，高溫約20度，中南部局部地區高溫達27度以上。宜蘭花也轉涼，高溫23～25度間。紫外線指數為中量級，不過台南、高雄市及台東、屏東縣為過量級，外出請注意防曬。

今日西半部地區、基隆北海岸及澎湖、金門、馬祖有局部霧或低雲影響能見度；東部、東南部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島有長浪發生的機率；下午起臺南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區將有8至9級強陣風，請注意。

至於民眾關心的空氣品質，今日宜蘭、花東及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部及馬祖、金門為「普通」等級；雲嘉南為「橘色提醒」等級，清晨至上午擴散條件較差仍為紅色警示，午後風速增強將可改善；高屏區風速仍偏弱，污染物持續累積為「紅色警示」等級。

(中時電子報)

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