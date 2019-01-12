迪化街年貨大街慶豬年！大稻埕「造市」玩文創

2019年01月12日 06:16 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

2019開始囉，緊接著就是農曆春節了！台北迪化街年貨大街將於今年1月19日至2月3日開賣，在此可購買南北年貨、嘗美味小吃。而臨近的大稻埕近年也在年輕文創團體進駐下，有了新風貌，傳統文化玩創新，穿旗袍逛老街、戴復古貌，讓旅人彷彿走進時光隧道，回到1920年代。

大稻埕迪化街是知名南北貨批發集散地。（本報資料照片）

迪化街是見證台北繁華歷史的街道，也是中藥、布業和南北貨集散地！慶豬年，迪化街可是採買年貨「好所在」，不僅有多款零食、南北貨可試吃，還有特色美味小吃，還能「霞海城隍廟」求姻緣！迪化街採年節氣氛濃厚，此次也結合AR技術，只要使用「TaipeiFriendlyGO!」APP，就可以獲得限量發財金，抱回眾多好禮。

『眾藝埕』一樓『豊泊荷•春花』門市，提供精緻的手工飾品。（主辦單位提供）

話說臨近的可說是大稻埕是台北最迷人的地方之一，近年來也備受許多海外觀光客喜愛。。近年來最知名的亮點首推世代群（Sedai Group）打造的『小藝埕』、『民藝埕』、『眾藝埕』系列街屋。『眾藝埕』最近迎來新的美學與創意團隊進駐，讓歷史老屋再添時尚風，也讓往來大稻程的常客有了驚艷的新期待。

『眾藝埕』位於台北大稻埕民樂街與民生西路362巷之間，原為分隔兩棟的兩進式三層樓，經打通兩座天井之間的隔牆，形成了引人入勝的複式空間。從東端民樂街或從西端民生西路362巷都能進入屋內，也可從迪化街一段67號民藝埕通過洛酒館來到。『眾藝埕』以「眾」為名，意指集眾人之藝創造大眾喜愛之場所。

在「時尚REOPEN」的活動現場，進駐團隊『豊泊荷·春花』、『Winnie Lin Millinery』 （林君孟手工帽飾）與『康巴雪獅』，將手工禮花、帽飾與華麗風的印度披肩，與1920年代風的旗袍搭配，推出讓人耳目一新的「大稻埕1920風 時尚新春拜年造型」 走秀活動。

(中時電子報)