台北書展2月世貿開展！「金蝶獎」揭曉鼓勵閱讀與創作

2019年01月12日 06:30 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

數位化時代來臨，衝擊實體出版！然愛閱讀的心不變，政府和民間鼓勵閱讀與出版！2019年台北國際書展即將於2月12日至17日在世貿一、三館盛大展開， 1月11日揭曉書展最具指標性的兩大獎項：「2019台北國際書展大獎」及書籍設計最高峰的「2019金蝶獎」得主，將年度嚴選之台灣各類別創作好書，及最富質感的裝幀設計，集中聚焦推薦給全民閱讀，展現台灣出版的多元精彩。

本年度「台北國際書展大獎」為第12屆，共有小說獎66件、非小說獎260件，新設之「兒童及青少年獎」235件，編輯獎則有63組報名。「小說獎」首獎有董啟章《愛妻》（聯經出版）、張貴興《野豬渡河》（聯經出版）、駱以軍《匡超人》（城邦文化），作品層次豐富，得主跨台港馬。

「非小說獎」首獎由陳昭如《幽黯國度：障礙者的愛與性》（衛城出版）、阿潑《日常的中斷：人類學家眼中的災後報告書》（八旗文化）、謝凱特《我的蟻人父親》（逗點文創社）獲得首獎，作品反映現實，執力於真實。

首屆「兒童及青少獎」報名踴躍，首獎得主為陳俊堯、FOREST《值得認識的38個：細菌好朋友》（國語日報社）、湯姆牛《藝術家阿德》（遠見天下）、幾米《不愛讀書不是你的錯》（大塊文化）；「編輯獎」則由王家軒《美國的反智傳統》、《中東心臟》、《看見南亞》、《我的應許地》（八旗文化）獲得殊榮。

今年邁入第15屆的「金蝶獎」為出版設計大獎，呈現台灣書籍設計整體的高質量，以及應用層面的豐富多變，驚艷國際評審團，最後由黃博志《五百棵檸檬樹》、霧室黃瑞怡、彭禹瑞的《氣味島》、劉銘維《台灣總督府工業研究所》，拿下今年的金、銀、銅三獎。

「2019台北國際書展大獎暨金蝶獎頒獎典禮」將於2月12日書展開幕式舉行，所有入圍作品已提前透過「城市在閱讀」、新北市立圖書館行動快閃書車等活動，成功在北北基各角落展開推廣；台北國際書展期間也會在「書展大賞館」展出，並列入「開學趣書展」活動，融入文化體驗教育中。

台北國際書展大獎並將與誠品書店合作設立專區展示得獎作品，提供讀者作為購書閱讀的參考指標，首波自即日起至2月12日於誠品敦南店，1月15日至2月12日於誠品信義店、中山地下街R79、台中園道店、高雄遠百店等北中南共5家大店同步展售，邀請全民一同新年讀好書。

(中時電子報)