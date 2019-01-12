爽領高薪爭議 口譯哥首回應：實領15萬 不會讓大家失望

2019年01月12日 06:59 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

空降華府惹議 口譯哥任九職等諮議

外交部長吳釗燮日前安排外號「口譯哥」的趙怡翔任駐美代表處政治組長，但因他從政資歷不深，且未經外交特考，引發外界質疑「爽領高薪」。對此，趙怡翔12日凌晨深首度在個人臉書回應，並非外界所傳的24萬，他目前實領15萬，他也盼透過新的作為，融合外交體制的專業培訓，讓台灣外交工作能做得更好，他會繼續努力，不會讓大家失望。

以下為趙怡翔臉書貼文

大家好，對於這幾天各界對我關心，很抱歉我沒有第一刻回應。我相信任何人擔任公職都一樣，不希望讓個人事務，影響到政府團隊的運作。台灣這麼多挑戰要面對，不需要製造彼此之間的對立與懷疑。因此，在很多公共議題上，我也不認為適合我發言。

但這兩天來，我也正視到，我很難不回應這些新聞。從記者每天在美處大廳等，到有些媒體不實、也沒有憑據的報導；到最重要的，就是每天起床看到我老婆在充氣床上哭（我們不敢買家具因為怕最後必須回台北），說著我們不是放火殺人，為何要被這樣的對待。

雖然我不習慣個人的薪水、工作狀況，跟家庭關係被廣泛拿來討論，但是這是一份領納稅人薪水的工作，因此在成熟的民主國家裡，我接受這些是屬公共領域，值得被外界拿來討論。但現在正被討論的議題當中，實在有很多不實的謠言，我儘量一一回復。

第一，有沒有資格擔任這份工作？

這是我很難自我評鑑的問題。任何人在職場上都知道，長官、同事可能都對於自己的工作表現有不同的看法。但我要說的是這樣，今天我加入了民主進步黨這個體系，我什麼都沒有。我沒有家庭背景，我沒有任何財力，我更沒有任何關係。

我大學畢業後回台灣，到了高雄第一件事，就是去民進黨高雄市黨部申請當義工。還被刷掉。後來我靠著自己英文的能力，加入了英文台北時報擔任英文記者，也申請轉跑民進黨的線，才有機會接觸到這個政黨。

我當完兵，去英國讀完碩士後，我其實申請了許多不同的工作。因為讀的是法律系，所以獲得一些在外商服務的機會，但是終究我選擇了跟隨我的夢想，在家人的強烈反對之下，加入了小英基金會 ，投入我熱愛的政治領域。

我從小英基金會（一開始我是研究豬糞及臺灣發展沼氣發電的可能，後來才轉到涉外事務），到後來民進黨的國際部。一踏入政治，六年很快就過了。當中我很慶幸我遇到一些很好的長官，也跟同事作了很多值得做的事。

因為這是我熱愛的工作，所以我也全心投入。從撰寫談話參考及文稿、執行出訪任務、向駐台使節說明我們的政策、安排國際媒體專訪，及進行商會及國際企業的聯繫等，到出差去我們的邦交國、參與國際會議，與理念相近國家高層進行會晤，這幾年過得很充實，我也對願意培養我的長官，充滿感謝。

其中在總統當選那晚，能被選為當晚的口譯人員，而後來在媒體上有所曝光，我也認為是一個很獨特的經驗。這一切我都非常珍惜。

我想說的是，對我來說，這都是得來不易的。我不能說我做的事或決定都是對的，或完美的，但我向來盡最大努力，以對得起國家還有這個團隊。但我從來沒覺得自己辛苦，因為我清楚知道，我從一位熱愛台灣的年輕人，能到今天這份工作，為台灣的國際事務做出貢獻，是一個極大的榮幸。

所以在大家評論我是否有資格擔任美處這份工作前，給我一個表現的機會，我不會讓大家失望的。

第二，薪水真的有這麼高嗎？

當然沒有。媒體已開始從我薪水20萬，現在已經慢慢爬到30萬了。

事實是這樣，過去曾有多元的管道讓非經國家考試人員外派到各外館去。但是這些機制已在現在政府上任前，逐漸被廢除掉。因此，雖然我年初已經達簡任11職等，但今天在符合各項規定下，必須以一等諮議(相當於薦任9職等)資格外派。所以很多媒體可能誤認為我是領簡任11-12職等的薪水。

在同時，駐外的薪水雖然比在國內政府機關高，但是相對的，當地生活水準也會比較高，配偶也時常必須辭掉自己的工作。這一些，都是駐外人員敘薪時政府有設想到的。

目前我的薪資，在扣除美國的醫療保險、汽車保險、房屋保險、所得稅，還有貼補當地房子租金(外交部發的租金僅夠貼補部分)及其他外派美國衍生出的必要花費後，大概實領是15萬左右。但是來到美國，在沒有美國信用評比申請銀行貸款的狀況下，只能用現金購買二手車輛跟家具，因此我們跟家人及親朋友好貸款72萬，一個月攤還6萬。

所以綜合之下，我們的實際收入並沒有比我們當時在台灣雙薪家庭的收入多，也絕對沒有媒體炒得這麼誇張。這不是說我認為這是一個很小的金額，我認為真的已經足夠，我也知道這已經比很多人更幸運了，我也絕對會透過自己表現，讓我們國家的納稅人認為這份薪水，是值得的。

第三，這份工作，會不會造成文官跟政務官的對立。

今天很多出來關切我的前輩，自己也是這個體制出身，甚至曾以多元管道方式派駐不同單位。我很感謝他們為國家的服務，我相信他們也最能理解政治任命跟常務文官，兩者之間角色的差異。

我在外交部最好的朋友都是國家考試出來的常務文官，我從來不會認為，自己在這個體制的熟悉度及專業度，會比他們高。但是我盼自己能帶來來自外界比較不一樣的思維。透過新的作為，融合外交體制的專業培訓，讓我們外交工作能做得更好。

而在外交部作事的同仁都知道，在部內政治任命跟常務文官的對立，根本是不存在的。外交部是一個團隊，而這個團隊的目標跟所有台灣人民一樣，就是為台灣塑造一個更友善的國際環境。這個工作不會因為大家是來自什麼體系，而有所差異。

我很希望外界，不會因為我的年紀，或屬於一個特定政黨，就說我是被酬庸，或是不適任。無論是國民黨、民進黨或時代力量的年輕人，誰被這樣對待，我都覺得是不公平的。

我希望我透過這個聲明能回應很多朋友的疑問。如果還有什麼問題，也歡迎在下面留言，我會儘量回復。

謝謝大家的關心。我會繼續努力。我不會讓大家失望的。

(中時電子報)