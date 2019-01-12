01／12三大報頭版要聞

2019年01月12日 07:15 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

蔡英文總統昨天公布新任閣揆由前行政院長蘇貞昌接任，交接致詞時，蔡總統指出，「蘇院長輸過，所以他比任何人都知道，這一次我們輸在哪裡。知道輸在哪裡，就知道要從哪裡爬起來。」面對九合一敗選後的改組，蔡總統直白、毫不掩飾的深情告白，也引來新內閣頗有以復仇者之姿，全力拚選戰的弦外之音。

衝內需！經濟部決定擴大住商節能家電補助，範圍從去年6縣市擴及21縣市，凡住戶「汰舊換新」具節能的冷氣機、電冰箱、洗衣機、電視等家電，將享有每台2000元補助。各縣市可「因地制宜」略為調整補助品項、金額，預計月底前核定各縣市補助計畫。

蔡總統任命將滿72歲的前扁朝閣揆蘇貞昌，回鍋任行政院長。但蘇從去年大選以來一再說不入閣，甚至宮廟前發誓，這除了有失誠信外，也凸顯民進黨世代交替，比外界想像還嚴重。同時，找蘇當救援投手，恐也是派系考量後的最佳模式。

行政院長賴清德昨率內閣團隊總辭後，蔡總統隨即宣布由前行政院長蘇貞昌組閣。對此，國民黨直言，對有「誠信問題」的行政院長，人民很容易產生「信任」危機，因不知哪個政策何時就會轉彎；因此呼籲蘇首要任務不是找人才，而是先贏得人民信任。

◎旺報

編者按：伴隨近年高科技更替演進催速，包含如5G商用、AI人工智慧與IOT物聯網等串連，將帶來產業鏈又一顛覆性更新，其中無人商機就是重要亮點之一，舉凡如無人自動駕駛、無人機與無人零售等，都讓兩岸與全球都緊扣跟隨，讓無人經濟成為產業顯學之一。

無人經濟背後蘊藏龐大商機自然成為全球競逐目標，尤其特別需要高科技技術支援如無人機、無人駕駛自動車更是其中翹楚。阿里巴巴所屬研究機構達摩院最近發布「2019十大科技趨勢」時，無人自駕車就名列榜上，研判未來2、3年例如固定線路公車、無人配送等應用場景將快速上路。

自從知名電商亞馬遜推出無人商店「Amazon Go」後，全球開始開發無人商店的商機，這股無人商店的熱潮也延燒至台灣，各大便利商店逐步開發無人商店的實際應用，7-ELEVEn、全家、萊爾富、大潤發、家樂福都積極導入相關科技。

隨著「5G」網路技術最快將自2019年起在中國等部分國家推出，由5G所引領的無人商機也成為市場關注的焦點，業內人士指出，從兩岸產業界布局的腳步來看，2019年將會是5G產業起步的關鍵年，由於5G具備超高速、低延時的特性，配合人工智慧、物聯網，未來「跨產業發展」將會是5G技術引領下的產業升級主旋律。

◎工商時報

受中美貿易摩擦及蘋果訂單大減衝擊，上市櫃公司去年12月營收表現差強人意，但仍有台灣高鐵、亞泥、中租-KY等16檔個股，去年12月營收、第四季營收「同步雙增」，本周又獲法人青睞，可望在台股淡季中突圍，拉出一波元月紅包行情。

中國國務院副總理劉鶴將於農曆春節前的1月30日～31日率團赴美，與美國貿易代表萊海澤（Robert Lighthizer）及美國財長穆努欽（Steven Mnuchin）等人，針對大陸補貼國有企業、保護智慧財產權及如何確保履行承諾等仍存在分歧的議題，展開關鍵性談判。

總統蔡英文11日親自宣布，行政院長賴清德請辭後，將由蘇貞昌擔任新閣揆，蔡英文認為，執政的前半場已在改革、建設、經濟發展上做出成績，後半場就是讓成果分享給人民，她對蘇貞昌的期待就是「施政務必讓人民有感」。

根據科技部最新公布的「全國科技動態調查」結果，2017年我國全國研發經費創下歷史新高，總經費規模達5,767億，較前一年度成長6.1％，成長幅度也寫下近十年的新高水準。但若將各國經濟規模納入考量，我國全國研發經費占GDP已達3.3％，優於德法英美等國，但低於以色列、韓國等。由此可見我國對於從事研發創新活動可謂相當積極。然而，在亮眼數字的背後，我們也從目前科技經費的分配結構，發現了若干問題，值得各界關注。

(中時電子報)