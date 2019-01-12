生蠔加熱變溫昇豪 這個立委候選人也太有事

台中市第5選區(北區、北屯區)立委補選民進黨候選人王義川臉書粉專直播搞笑脫口秀，脫口「把生蠔加熱變溫昇豪」，再度笑翻網友。（馮惠宜翻攝）

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王義川的直播中招牌人肉字幕機也是逗網友笑翻的橋段。（馮惠宜翻攝）

台中市第5選區(北區、北屯區)立委補選倒數計時，民進黨候選人王義川臉書粉專每周一、五晚間直播搞笑脫口秀，笑料不斷，11日晚間搭上高雄「冷泉加熱變溫泉」時事，王義川再加碼「把谷關泉水加熱變溫泉水」、「把生蠔加熱變溫昇豪」，再度笑翻網友。

此次補選前市長林佳龍子弟兵王義川卯足勁要讓選民認識他，臉書直播常搭時事話題，搞笑評論風格迅速累積人氣，11日以大支的「辣台妹」開場，搭上高雄「冷泉加熱變溫泉」話題，直播中把谷關泉水加熱變溫泉水、生蠔加熱變溫昇豪、狗玩偶加熱變熱狗，搞笑KUSO讓網友拍案叫絕。

對於抽到三號，王義川也開心分享這是自己最想要的號碼，他說近期在三佳、三喜吃早餐，又去拜紫微宮的三官大帝，家裡三兄弟名字都有川，也是三川，鞋子穿愛迪達，LOGO有三條槓，自己名字的川自倒過來也是三，直呼抽到三號是「天意」，語畢便獻唱劉德華的「天意」，招牌人肉字幕機也再度搞笑出場。

王義川也提出自己對「三房兩廳」族群的政見，他說，北區、北屯區有很多三房兩廳小家庭，因此提出「安親一條龍」與「學貸延後十年還款」政見。王義川說，希望中央補助國小學童送安親班費用，減輕雙薪家庭負擔；也會請教育部跟台銀協調助學貸款延後10年還款，減輕社會新鮮人負擔，讓年輕人拚事業無後顧之憂。

(中時 )

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