双漁堂焢肉飯加了桂竹筍 更有媽媽味

2019年01月12日 08:42 中時 馮惠宜

雙漁堂多元又平價，可滿足不同消費族群聚餐時的需求。（馮惠宜攝）

位於台中市北區近中國醫藥大學附近的「双漁堂」是在地30年歷史的美食茶坊，店裏平價的家堂料理是許多旅外學子、上班族打牙祭、聚餐的最愛，老闆拿手的桂竹封肉鹹香入味，被常客們喻為最有媽媽味的竹筍焢肉飯。

双漁堂套餐精緻又實惠，商業簡餐分150元、180元兩種，竹筍焢肉飯套餐150元，主解是一人份的桂竹筍焢肉，搭配湯、白飯、青菜、兩樣家常菜，還有一杯飲料，吃得營養均衡又滿足。

其實這主菜「桂竹封肉」（竹筍焢肉）店裏也提供3至4人份的單點，一份也只要190元，適合家庭聚餐時多人一起享用；這桂竹封肉採用的是溫體豬前腿肉，分切後先油炸鎖住肉汁，再以店裏的老滷汁、八角等連同清理好的桂竹筍以大火滷製後再燜，讓焢肉和桂竹筍都鹹香入味，也因為加了桂竹筍，更解膩，多了口感也增加纖維質。

而除了這道家常菜，双漁堂多元又平價，可滿足不同消費族群聚餐時的需求，冬季裏的麻油雞鍋、雞腿飯、宮堡雞丁飯、豆酥鱈魚、紅燒牛肉堡…，每一道都是老闆集30年料理功力碎煉出的可口料理，尤其可單點也能選擇一個人享用的套餐，用餐起來輕鬆自如。

双漁堂精緻美食茶坊

地址：台中市北區學士路194號

電話：04-22373087

營業時間：AM9:00～PM9:00，每周日公休

桂竹封肉套餐150元

(中時 )