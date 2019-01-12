口譯哥長文訴委屈 網幫整「三重點」轟：活該被批死！

口譯哥趙怡翔。（圖／資料照片）

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中時電子報
/整理報導

日前外交部長吳釗燮在立法院證實，「口譯哥」趙怡翔將外派駐美代表處，並將接任政治組長，引發軒然大波，但在吳釗燮掛保證口譯哥是適才適所，本以為風波應到此為止，沒想到主角出來說話了！但趙怡翔的訴委屈的文章太長了，網友好心幫他整理三重點，更轟難怪活該被批！

對此接任政治組長，趙怡翔12日凌晨深首度在個人臉書回應，並非外界所傳的24萬，他目前實領15萬，他也盼透過新的作為，融合外交體制的專業培訓，讓台灣外交工作能做得更好，他會繼續努力，不會讓大家失望。

口譯哥更心疼他妻子連日來的委屈，他表示，「每天起床看到我老婆在充氣床上哭（我們不敢買家具因為怕最後必須回台北），說著我們不是放火殺人，為何要被這樣的對待」。

由於口譯哥的心情文非常長，有網友就幫口譯哥整理三重點，原本要被派往美國爸爸那邊的口譯哥出來說話了。1.請給我工作，我不會讓你失望的；2.我薪水沒那麼高喇；3.希望大家好好相處。

更有網友砲轟口譯哥，「話說到底要有多麼無知才會這樣算自己的收入？我自己知道我個人的收入不錯繳稅20%，但是我扣掉所得稅、保險、租金、xx固定開銷，Ｘ拎娘我快月光！然後說他沒有比一般的雙薪家庭多，活該你被批死！活該阿你」！

網友也紛紛留言，「口譯哥這麼好的人才應該直接任命為外交部長，小英政府還是不夠有肩膀」、「看完這篇真的是讓人問號」、「一般年輕人乖乖走文官體制，慢慢磨鍊，你這樣搞誰還跟你玩，大家都靠關係不就好了」、「這麼長一篇卻沒講到重點也是不容易。又一個文青」、「要就直接給他政務官位置，不要卡別人的事務官」、「請問口譯哥在美國政界有人脈，有消息來源，有線民嗎?這三個也是外交人員的能力喔」！

更有網友拿醫生為例，「我沒醫師執照，更不是唸醫科的，但是我當台大醫院醫學部長是完全沒問題，我會好好工作，請大家給我機會，通篇我看到的就如我所舉的例子一樣，最好這樣也可以，讓他過關去當，他那種資歷去當那位職位，這最好能說，服誰認為這樣是合理的」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址(1)

文章來源：PTT論壇網址(2)

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