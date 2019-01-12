新人踢館選秀節目 老蕭評價「高水平」

艾文同學近期受邀擔任選秀節目踢館魔王。（混血兒娛樂提供）

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艾文同學近期受邀擔任選秀節目踢館魔王。（混血兒娛樂提供）

混血兒娛樂旗下新人「艾文同學」年僅18歲，去年推出首波單曲〈不想上課〉初試啼聲後，近期受邀擔任選秀節目《聲林之王》六強賽擔任踢館魔王，他以新歌〈BabyG〉突圍應戰人氣王林孟辰，節目評審蕭敬騰（老蕭）評論艾文：「唱的太兇了、要peace一點，但是以這個年紀來說，這是一個高水平的表演。」節目來賓羅志祥則給予肯定：「年輕人就是要有這一股衝勁，舞台上就是要表現出最好的自己，以歌曲難度來說，艾文同學的歌曲對相對來說是最高的，嘻哈不就是這樣、哪管他peace不peace。」

艾文同學第一次站上選秀節目館，他相當感謝製作單位提攜：「非常感謝製作單位給我這個機會，能來到這個節目上踢館，得到了許多評審老師的建議鼓勵。」當天現場演出獲得評審正面評價，Ella更是形容「這一段表演是目前最嗨、最帥的一段表演」，現場勝負難以定奪，最後要他們以Freestyle殊死戰，甚至力邀艾文同學參戰第二季《聲林之王》，他躍躍欲試表示：「如果有機會，一定會去參加第二季的，畢竟也答應蕭敬騰老師了。」混血兒娛樂則表示，目前不排斥讓艾文同學參加第二季，留下伏筆。

身為大一新鮮人的艾文同學，聊起寒假來臨，他直言會把重心放在繼續創作寫歌，並跟家人去日本充電旅行，問他課業成績Allpass？他笑回：「不太能把握，有些小考因爲工作的關係沒考到，不知道老師會不會體諒我一下。」〈BabyG〉將於14日在各大音樂平台全面數位上架。

(中時 )

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