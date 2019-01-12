林佳龍意外接掌交通部長 林陵三：有點可惜

前台中市長林佳龍連任失利，但被視為很接地氣，將出掌交通部長。（盧金足攝）

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中時電子報
/綜合報導

林佳龍沒交通背景卻接交通部長一職，令外界感到意外，其舊屬前台中市副市長林陵三卻認為，以林佳龍的能力和格局，有點可惜了。高層認為，蘇貞昌組閣的這項人事安排，著眼於拉攏正國會掌門人，有助於派系合諧，而林佳龍又曾是民選首長，，在台中推動重大交通建設，這對蘇內閣接地氣也有加分。

前貞昌回鍋接任行政院長，相關閣員的徵詢正展開作業，原說死守台中的前台中市長林佳龍，在蘇貞昌力邀下終於首肯出任交通部長，他本人昨日也在臉書證實這項消息。

沒有交通背景卻接交通部長，難免引起非議。聯合報報導，曾做過交通部長也是前副市長的林陵三透露，林佳龍接任前找他請益，其實林佳龍相當掙扎，以他的能力和格局，當交通部長有點可惜，但為了當前的局勢，最後他決定承擔、貢獻。

林陵三認為，林佳龍是耶魯博士，做大格局的政策游刃有餘，專業部份就交給交通部各局處長處理，必要時他也願意出來幫忙。

港媒中評社分析，交通部預算多、附屬單位也多，滿手資源，包山包海，包機場包港口，這應是林佳龍被打動的地方。他不僅可利用交通部資源深根基層，甚至是以交通建設之名「全台趴趴走」，也可藉此位子安插離開台中市府的「龍團隊」，這對林佳龍及所屬的正國會系統都能持續發揮影響力。

(中時電子報)

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