MLB》不當慣老闆了？馬林魚給5球員加薪

2019年01月12日 08:57 中時電子報 盧品青

馬林魚從吉特(Derek Jeter)掌權之後倒行逆施，搞得怨聲四起，外界都等著看笑話。沒想到去年戰績比預想中的好，63勝98敗，還贏過皇家(104敗)與金鶯(115敗)，雖然沒人看球(票房全聯盟最差)，至少戰績沒給吉特太丟臉。

為此吉特可能大發慈悲，本周末一口氣解決了5位球員的「薪事」，包括明星捕手瑞爾穆托(J.T. Realmuto)，以及兩位先發投手厄瑞納(Jose Urena)、史崔利(Dan Straily)，內野手羅哈斯(Miguel Rojas)、中繼左投康利(Adam Conley)。馬林魚決定給這5人全部重簽1年，免去薪資仲裁的麻煩。

去年馬林魚不給人加薪，逼得瑞爾穆托走上薪資仲裁，當時他要求350萬美元，最後被砍到290萬美元。瑞爾穆托氣得要求離隊，但是馬林魚不肯。沒想到在這麼委屈的情況下，瑞爾穆托去年居然打出生涯年，這回馬林魚也沒話說了。

馬林魚這次給瑞爾穆托的調幅最高，增加到590萬美元，還有激勵獎金(金手套50萬美元、明星賽50萬美元、銀棒獎50萬美元)，他最多可領到740萬美元。瑞爾穆托去年已經打過明星賽，也領到銀棒獎，比較有挑戰的只剩金手套。

厄瑞納做為頭號先發投手，年薪小漲到320萬美元。二號先發史崔利去年提出仲裁失敗，這次從337萬大增到500萬美元。馬林魚季外沒有簽任何自由球員(大概也不會簽)，團薪預估至少7000萬美元，仍然是聯盟比較便宜的幾支球隊。

(中時電子報)