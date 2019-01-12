影》蘇貞昌這個態度 黃暐瀚批藍營：還有心情「揶揄嘲諷」？

2019年01月12日 08:54 中時電子報 陳弘美 /整理報導、 陳科廷 ／影音編輯 /整理報導、／影音編輯

總統蔡英文宣布蘇貞昌接任行政院長。（彭媁琳攝）

準行政院長蘇貞昌將於14日上任。不過，蘇接行政院長，在野的國民黨盡乎一片批評和嘲笑。對此，資深媒體人黃暐瀚則認為敗選卻堅持淋雨掃街的蘇貞昌，國民黨笑他是「失敗者聯盟」，他卻可能是「復仇者聯盟」，即將「捲土重來」。尤其蘇貞昌是「敗選之後更強韌」的戰鬥類型。有這樣的內閣就要來了，國民黨不「枕戈待旦」，居然還有心情「揶揄嘲諷」？

對於蘇貞昌回鍋接任行政院長，國民黨文傳會代理主委唐德明11日表示，民進黨的四都敗選人，蘇貞昌要繼任組閣、陳其邁要接副閣揆、林佳龍也可能接掌交通部，獨獨缺了台北市的姚文智。蘇院長可以慎重考慮請姚文智回鍋擔任發言人，「畢竟敗選者聯盟不該三缺一」。

不過，看在黃暐瀚眼裡，卻有不一樣的想法。他於臉書PO文表示，1124那個晚上，大敗29萬票的蘇貞昌，早早登台承認敗選，感謝選民，恭喜對手。隔了個週日，星期一一大早，蘇貞昌已經開始「掃街謝票」。都輸一屁股了，還上街謝什麼票？蘇貞昌站上吉普車，沿街鞠躬，感謝，道歉，跟支持者謝謝，也跟支持者說：「歹勢，是我憨慢啦」!

黃暐瀚更指出，蘇貞昌謝票那天，新北市下著大雨，只見「蘇貞昌穿起雨衣，淋雨也要繼續謝票，網路上開著直播，沿途支持者越來越多，有『痛哭哥』，有『追車哥』，還有『紙條哥』，選舉輸了，但電火球的能量，卻才剛要開始聚集」。

但是看到國民黨的黨團記者會，嘲笑這次的內閣改組是「失敗者聯盟」，黃暐瀚表示傻眼，更要國民黨不要鬧了！ 難道「因為蘇貞昌幾次選舉的失敗，因為選票不如人，所以就再沒有資格從事政治？不能當院長？不能組閣？還要被嘲笑是『失敗者聯盟』？台灣的政壇什麼時候改成『甲子園淘汰制』？我怎麼不知道」？

黃暐瀚認為敗選卻堅持淋雨掃街的蘇貞昌，還有失敗立刻大方稱呼對手「韓市長」的陳其邁，眼前的「蘇邁配」，結合南北，分居老青，而且都是「敗選之後更強韌」的戰鬥類型。有這樣的內閣就要來了，國民黨不「枕戈待旦」，居然還有心情「揶揄嘲諷」？國民黨笑蘇是「失敗者聯盟」，他卻可能是「復仇者聯盟」，即將「捲土重來」。雨中的電火球，正在發光亮，可惜有人，看不出來！

(中時電子報)