NBA》拓荒者有意招募林書豪 首輪籤成籌碼

林書豪的最新跳槽對象變成拓荒者了。(美聯社)

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中時電子報
黃及人

林書豪又有最新跳槽對象了！根據《Sporting News》記者德維尼12日爆料，拓荒者非常想用自己未來首輪選秀權補強後場戰力，所以已把目標鎖定在老鷹華裔後衛林書豪身上，不僅拓荒者，就連鵜鶘和七六人也在打聽豪哥的交易價碼。

「拓荒者積極想用他們的未來首輪選秀權，換來一名即戰力型的球員，」德維尼表示，「藉以增強他們在後場與鋒線上的陣容深度，根據相關人士透露，拓荒者當前看上了老鷹後衛林書豪，希望能用1個首輪籤就換到林書豪。」

林書豪目前本季替老鷹出賽37場，儘管平均上場時間被限制在19.3分鐘，他仍交出非常高效的替補表現，場均11分、3.5助攻與2.5籃板，投籃、三分球與罰球命中率分別為4成87、3成61與8成29，是相當稱職的替補控衛。

就以拓荒者而言，林書豪確實是個不錯選擇，在控球後衛這個位置，利拉德的替補只有塞斯柯瑞與鮑德溫，豪哥或許能跟塞斯柯瑞成為很好搭檔，他的切入突破與塞斯柯瑞的4成90三分命中率，可以充分解決拓荒者替補得分不足缺陷。

本季早已抱定主意全力培養崔楊的老鷹，看來勢必會在本季交易截止日前，就把林書豪送走換來更多重建籌碼，接著就等老鷹高層決定要把豪哥送去哪裡了。

(中時電子報)

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