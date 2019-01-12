28歲女走路怪怪！原來內褲裡有…

保安警察大隊第一中隊於8日巡邏經過台中市西屯區四川路，發現自小客車紅線違停形跡可疑趨前勸導盤查。（馮惠宜翻攝）

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員警在車內發現K他命殘渣，並經深入調查，才發現乘客林女在內衣褲內藏毒。（馮惠宜翻攝）

日前保大巡邏勤務時，攔查到一輛白色奧迪自小客車，車上副駕駛座28歲林姓女子見到警方不但神情怪異，走路動作更是怪異，員警詢問林女「你好像很緊張？是有什麼事嗎？」林女假裝配合降低警方戒心，但員警在車內發現K他命殘渣，並經深入調查，林女自知法網難逃遂坦承因為攜帶毒品擔心被警方查獲，才將毒品藏在內衣褲中。

保安警察大隊第一中隊邱分隊長等4名員警，於8日19時許，巡邏經過台中市西屯區四川路，發現自小客車紅線違停且車上2人形跡可疑，員警趨前勸導盤查，車上駕駛為有毒品前科的36歲吳男以及28歲乘客林女，員警在駕駛吳男的座墊及包包發現K他命殘渣，當場以毒品試劑檢測，呈現毒品陽性反應，將2人帶回隊部深入追查。

而林女神情緊張，眼神閃爍，走路動作怪異，警方直覺有異，經員警勸說林女才坦承，因為擔心遭警查獲，所以才將毒品咖啡包10包(毛重97.3公克)、梅錠3顆(毛重3.6公克)、K他命3包(毛重5.4公克)、二級毒品甲基卡西酮毒品汽泡飲5包(毛重55.9公克)分別藏放於內衣褲中。

林女面對警方詢問亦是支支吾吾，無法解釋清楚，以電話通知28歲陳姓男友前來說明，陳男到場後坦承林女身上毒品是自己所有，但陳男供詞避重就輕，警方將積極追查毒品來源，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

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(中時 )

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