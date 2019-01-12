「口譯哥」深夜發文自憐！網：小英基金會就業保證

2019年01月12日 09:09 中時電子報 王子瑄

外交部長吳釗燮日前任命「口譯哥」趙怡翔任駐美代表處政治組長，空泛的資歷與缺客觀認可的能力卻「一步登天」，與同儕成強烈對比，引爆質疑聲浪，連同黨議員王世堅與曾任同職的介文汲都看不下去痛批。趙12日凌晨在臉書發長文，大吐苦水又顧影自憐。網友將其與前北農總經理吳音寧類比，揶揄：「小英基金會就業保證。」

趙怡翔在2016年蔡英文總統就職國際記者會上「一譯成名」，獲封「口譯哥」，日前卻以31歲年齡、2年吳釗燮機要資歷，直接「空降」駐美代表處政治組長，派令、受訓也通通跳過。

吳釗燮被問及任用理由時，也僅以「他英文好」草草帶過，引爆各界怒火。就連同黨議員王世堅都看不下去，上節目大罵：「錯了就是錯了，吳釗燮該出來說清楚！」並質疑所謂「英文好」不是一、二人說的算，該有客觀認定、經國家考試才行。怒嗆這項「合法但不正當」的任命，吳釗燮無法為後果負責。

介文汲更以自身經歷，強調這個職位對國家的重要性，以及該職必須受到的體系歷練與人脈需求。質問趙怡翔何以領導一群「在華府閉著眼睛也能找到路」的第一流外交戰將？也披露該職含各項獎金、加給後，27萬薪資只是最低的了。

風波延燒多日，趙怡翔卻在凌晨由臉書發出2095字長文，大吐苦水又顧影自憐，文中盡是委屈。文中以三大項為重點，首先強調自己「什麼都沒有」佐以個人心路歷程，來回應「有沒有資格擔任這份工作？」的質疑；接著，表示自己薪水僅15萬，會透過表現讓納稅人認為付給他這份薪水是值得的；最後，表示自己從不認為熟悉度與專業度，比國家考試出來的常務文官高，盼自己能為外交帶來新思維。

文中更提到妻子在充氣床上哭訴：「我們不是放火殺人，為何要被這樣的對待。」

對此，網友將其與吳音寧類比，揶揄：「小英基金會就業保證。」

也有網友留言：「重點是你憑什麼？比你有能力的人一堆，有資格的一堆，真是破壞制度」、「請照文官制度走，此事與錢無關」、「小孩子拿大旗」、「能力這麼好，為什麼不通過考試呢？大家都沒話說，矯情」、「破壞文官制度2020倒到趴」、「錢多錢少一回事，國考假的嗎？你有多少資歷多少經驗你憑什麼？」

(中時電子報)