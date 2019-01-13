襲奶撩陰通通來 色廚師連3天非禮老闆娘被判9月

示意圖。(達志影像)

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北市某餐廳周姓廚師去年5月趁著餐廳打烊四下無人時，連續3天吃老闆娘豆腐，因老闆娘隱忍，甚至得寸進尺，由襲胸進而摸下體，老闆娘提告後，台北地院依強制猥褻、性騷擾罪判處周男徒刑9月，可易科罰金27萬元。本案可上訴。

檢方調查，某餐廳女負責人，去年應徵50多歲的周男擔任廚師，去年5月17日晚間9時40分，周趁餐廳打烊、員工都下班之際，竟以手伸進她內衣觸摸胸部，再隔著外褲摸她下體。

5月18日晚間，周男又趁著被害人在餐廳結帳時，故意走過她的身邊以手摸臀，她回瞪周一眼，周才罷手。5月19日晚間9時許，周男又趁著她在巡視廚房時，冷不防的從她身後熊抱，強撩她的裙子，用指尖伸入內褲觸摸外陰部。

女負責人事後心不甘，找餐廳股東及友人，向周男索賠，周去年6月向警方報案遭女負責人恐嚇，並自首對女負責人猥褻、性騷擾，女負責人也調出監視器畫面提告。北檢依強制猥褻、性騷擾3罪起訴周男，另女負責人及股東等人被控恐嚇則獲不起訴。

女負責人日前向北檢申請性侵害犯罪補償，包括醫療費、減少勞動能力、精神撫慰金，北檢考量雙方已協調和解賠償，因此僅核准補償15萬元，另扣除應付周男薪資5萬，補償10萬元。

法官審理後，認為周男是自首，應減輕其刑，審酌周男有意和解，但因與被害人賠償金額談不攏，未能賠償和解，依強制猥褻、性騷擾3罪判處周男徒刑9月，可易科罰金。

(中時 )

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