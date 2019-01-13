占鄰居車位被趕不爽 莽男用機車擋道8個月被判...

停車場示意圖，與本新聞無關。（中時資料照）

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北市陳姓男子因友人車子占用鄰居的停車位，被要求移車後，心生不滿，竟故意以2輛機車排列「L型」停在鄰居停車位上，或停在鄰居停車位的出入通道，讓鄰居無法順利停車，時間長達8個月，鄰居憤而提告，台北地院依強制罪判處陳男徒刑3月，可易科罰金3萬元。全案可上訴。

判決指出，陳男前年10月間因友人來訪，將車子停在張姓鄰居的私人停車位，張男要求移車，雙方起口角，竟自前年10月起至去年6月間，將2輛重型機車輪流或同時停在張的停車位上，或停在停車位的出入道路上，妨害張男通行及使用停車位權利。

法官審理時，張男證稱，陳男在移車糾紛後，曾傳簡訊「你不跟我和我朋友道歉，大家車都不要動」給他，甚至陳占車位還當面向他及警察說，「我的車停在這裡，誰敢動試試看」、「要告就去告」，當晚因警方也沒辦法處理，所以他就只好將車停到付費停車場，直到第二天陳將車輛移走，他才將車停回停車位。

陳男則否認犯行，辯稱他一直覺得該處是公共用地，大家都可以停，直到後來該處確定是張男的地，就沒有再停車了。

法官依據監視器畫面，發現陳男看到張的車輛駛出，便將機車推到張的停車位上，甚至陳男停放機車之方式，是以L型、半包圍方式停放於張男車輛後方、左後方，是刻意調整停放的位置讓張的車輛無法停回停車位，因此不採信陳男說法。

法官認為，陳男僅因停車糾紛，竟妨害鄰居使用停車位及自由駕駛車輛通行之權利，期間長達數月，造成鄰居使用車位之不便，且陳男犯後態度不佳，依強制罪判刑3月，得易科罰金，全案可上訴。

(中時 )

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