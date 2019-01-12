巧合？波蘭高層被捕後 華為加拿大高層離職

正當波蘭銷售總監遭捕之際，華為加拿大公眾事務部高級副總裁布拉德利（Scott Bradley）宣布離職，引發外界聯想。（路透）

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中時電子報

中國大陸電信巨擘華為11日在波蘭傳出銷售總監涉嫌間諜罪嫌遭捕，再次引起全球關注；正當西方國家加深對華為疑慮之際，華為加拿大公眾事務部高級副總裁布拉德利宣布離職，引起外界猜測聯想。

根據路透社12日報導，華為加拿大公眾事務部高級副總裁布拉德利（Scott Bradley）於專業人士社交網站LinkedIn宣布這項消息。他在網站上表示「正當2019年起，該是做出改變了。我仍熱切相信加拿大團隊所展現出的價值，仍相信我們的團隊是全世界最有創造力的」。

華為加拿大公司總裁李紅波（Eric Li）在向員工發出的備忘中表示，布拉德利將改任公司的特別顧問，有需要時才予以協助。李表示：「我們對他的離職感到難過，但感謝他孜孜不倦為公司工作，建立我們的品牌和公眾形象，並與政府建立各種關係。」

曾傳他負責對加拿大政府展開遊說活動，減少加拿大政府對華為的疑慮。

布拉德利為華為在加拿大分部主要的發言人。根據他的LinkedIn資料顯示，布拉德利在該公司工作了7年，而他曾經出任5G加拿大協會主席。曾傳他負責對加拿大政府展開遊說活動，減少加拿大政府對華為的疑慮。先前華為副董事長兼財務總監孟晚舟在加拿大被捕，正就美國引渡聆訊進行訴訟，布拉德利曾出現於法庭。

(中時電子報)

先前華為副董事長兼財務總監孟晚舟在加拿大被捕，正就美國引渡聆訊進行訴訟，布拉德利曾出現於法庭。（路透）

文章來源：Huawei Canada executive leaves post as scrutiny of company grows

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