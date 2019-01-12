嫌少嗎？口譯哥回應了：扣除開銷「實領15萬」

2019年01月12日 10:13 中時 楊孟立

「口譯哥」趙怡翔近外交部未滿一年即派任駐美代表處政治組長，引起各界議論，薪資更引起討論。趙怡翔今天凌晨終於在臉書回應：「目前我的薪資，在扣除美國的醫療保險、汽車保險、房屋保險、所得稅，還有貼補當地房子租金及其他外派美國衍生出的必要花費後，大概實領是15萬左右。」他更希望大家評論是否有資格擔任美處這份工作前，先給他一個表現的機會。

趙怡翔說，雖然不習慣個人的薪水、工作狀況，跟家庭關係被廣泛拿來討論，但是這是一份領納稅人薪水的工作，因此在成熟的民主國家裡，我接受這些是屬公共領域，值得被外界拿來討論。但現在正被討論的議題當中，實在有很多不實的謠言。

對於各界質疑有沒有資格擔任這份工作？趙怡翔表示，這是很難自我評鑑的問題。任何人在職場上都知道，長官、同事可能都對於自己的工作表現有不同的看法。但今天他加入了民主進步黨這個體系，他什麼都沒有，沒有家庭背景、沒有任何財力、更沒有任何關係。

他強調：「我不能說我做的事或決定都是對的，或完美的，但我向來盡最大努力，以對得起國家還有這個團隊。所以在大家評論我是否有資格擔任美處這份工作前，給我一個表現的機會，我不會讓大家失望的。」

至於趙怡翔的薪資究竟是多少？他解釋，雖然他年初已經達簡任11職等，但今天在符合各項規定下，必須以一等諮議(相當於薦任9職等)資格外派。所以很多媒體可能誤認為他是領簡任11-12職等的薪水。在扣除美國的醫療保險、汽車保險、房屋保險、所得稅，還有貼補當地房子租金及其他外派美國衍生出的必要花費後，大概實領是15萬左右。

趙怡翔說，來到美國，在沒有美國信用評比申請銀行貸款的狀況下，只能用現金購買二手車輛跟家具，因此還跟家人及親朋友好貸款72萬，一個月攤還6萬。「綜合之下，我們的實際收入並沒有比我們當時在台灣雙薪家庭的收入多，也絕對沒有媒體炒得這麼誇張。這不是說我認為這是一個很小的金額，我認為真的已經足夠，我也知道這已經比很多人更幸運了，我也絕對會透過自己表現，讓我們國家的納稅人認為這份薪水，是值得的。」

趙怡翔進一步駁斥文官跟政務官的對立。他表示，在外交部作事的同仁都知道，在部內政治任命跟常務文官的對立，根本是不存在的。外交部是一個團隊，而這個團隊的目標跟所有台灣人民一樣，就是為台灣塑造一個更友善的國際環境。這個工作不會因為大家是來自什麼體系，而有所差異。

趙怡翔最後表示，希望外界不會因為他的年紀，或屬於一個特定政黨，就說是被酬庸，或是不適任。無論是國民黨、民進黨或時代力量的年輕人，誰被這樣對待，他都覺得是不公平的。

(中時 )