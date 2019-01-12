口譯哥訴委屈喊「實領15萬」 游淑慧：重點在你「憑什麼」

2019年01月12日 10:20 中時電子報 邱珮畇

外交部長吳釗燮日前安排外號「口譯哥」的趙怡翔任駐美代表處政治組長，外界質疑「一步登天，爽領高薪」。對此，趙怡翔12日凌晨深首度在臉書回應，澄清薪資並非外界所傳的24萬，他目前實領15萬。台北市議員游淑慧說，果然如網友所說是「男版吳音寧」，重點不在你的「實領薪資」，重點在你「憑什麼」！

前北農總經理吳音寧接任職位後，一直被外界戲稱是「250萬實習生」，吳音寧曾大動作反擊，表示自己月薪僅14萬，根本沒有所謂的年薪250萬，但遭台北市議員戴錫欽狠打臉，戴錫欽指出吳音寧的薪水再加上年終，一年就是248萬元。

「口譯哥」趙怡翔任駐美代表處政治組長，由於此職位為文官體系，能坐上此位置的外交人員通常要拚20年左右，如今他未經外交特考，被外界批評一步登天，坐領高薪。「口譯哥」也打破沉默在臉書表示，扣除種種開銷，自己實領僅15萬。

台北市議員游淑慧在臉書批口譯哥，重點不在你的「實領薪資」，重點在你「憑什麼」！她說自己原本一直未對口議哥事件多所批評，因為就如他說的「看他表現」再說。但看到他對「薪資實領」新定義後，游淑慧失望了，果然如網友所說是「男版吳音寧」無誤！

游淑慧說，看他們一致的套路與思路：又是一個充滿個人本位的自憐心態⋯ 又是深夜透過臉書高調喊冤⋯我沒有年薪250萬⋯喔，是248萬。我只有實領15萬⋯喔，因為要扣掉你的各項生活支出。最後結論都是「請給我機會、看我表現」！

她說，原來「薪資實領」的算法是扣掉各種保險、房屋租金跟所得稅各種你個人開支？那按口譯哥的新定義，台灣年輕人的最低「實領薪資」可能不到一萬，甚至是「負」實領薪資！

可悲可嘆！她說，蔡英文、口譯哥、吳音寧、林子揚等人到現在還弄不清楚問題是什麼。其實問題只有三個字，哪就是「憑什麼？」

游淑慧問，憑什麼沒有足夠資格的你們，能獲得這樣的高位與高薪？憑什麼你們能有這樣的機會，而別人沒有？憑什麼這個社會既得利益的你們，態度仍如此自以爲是？國家名位、資源被這樣濫用，公平制度與正義被任意毀棄；「憑什麼」才是你們需要對外解釋的⋯

(中時電子報)