NBA》林書豪貢獻關鍵助攻 老鷹險勝七六人

林書豪雖只拿9分、3助攻，卻在讀秒階段傳出重要助攻。(美聯社)

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中時電子報

這次老鷹總教練皮爾斯難得展現信任林書豪的一面！皮爾斯決定決勝關頭交給豪哥主控，讓他得以傳出關鍵助攻，讓胡爾特投進追平三分球，加上柯林斯最後9.7秒投進致勝中距離，老鷹驚險以123比121氣走地主七六人，中止2連敗。

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林書豪首節一替補上場，隨即漂亮完成「三分打」，接著又是中距離命中，首節就摘8分，幫助老鷹取得小幅領先優勢，可惜老鷹年輕主力太不爭氣，第2節馬上「敗」光領先優勢，甚至打完上半場，老鷹反以54比56落後地主七六人。

到了第3節，林書豪切換到助攻模式，持續幫助隊友取分，更成功製造吉米巴特勒進攻犯規，豪哥整個人雖痛苦倒地，卻馬上站起來繼續奮戰，也讓老鷹總教練皮爾斯決定在最後6分25秒，把豪哥再次換上場取代崔楊的主控位置。

最後52.9秒，林書豪妙傳給胡爾特投進追平比數的三分球，接著胡爾特更成功抄截到巴特勒的球，柯林斯最後9.7秒投進高難度的後仰跳投，幫助老鷹兩分超前，巴特勒竟在最後2.4秒兩罰落空，七六人接連補籃也都沒進收場。

林書豪替補打了20分40秒，投4中2、5罰俱中，拿下9分、3助攻，但他在讀秒階段的助攻至關重要，胡爾特攻下生涯新高29分，柯林斯25分；七六人則以班西蒙斯23分、15助攻與10籃板的本季第7次大三元表現最佳。

(中時電子報)

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