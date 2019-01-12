才誤吞一個尖硬棗核 就把主任醫師嚇到崩潰

2019年01月12日 11:03 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

幾乎讓優秀醫師嚇到崩潰的兇手，就是這顆棗核。(擷圖自微信公眾號「協和譚先傑」)

難以想像誤吞一顆尖硬棗核，竟會讓優秀醫師嚇到崩潰！一位醫師自爆，當他在高鐵上準備婦科演講稿時，因為飢餓而囫圇吞棗，沒想到卻誤食吞下肚。由於擁有較多醫學知識，他開始出現許多驚心動魄的想像，最後他得到結論，無論如何，吞進異物，都是件不讓人省心的事。

北京協和醫院婦產科主任醫師譚先傑在微信貼文指出，他自認是個優秀的醫生，曾經在手術台上找過針、找過小螺絲、找過微小病灶的醫生，卻因為一枚小小的棗核，經歷了「為知識所累」的恐怖過程。

他說，在前往南京的高鐵車上，因為飢餓而誤食棘核，他先是嚥了兩口唾沫，好在嗓子沒有異樣的感覺，應該是沒有被劃傷。但如此尖銳的長條型棗核，進到肚子，會不會把胃腸道穿個孔？於是他打開手機，開始搜索「誤吞棗核怎麼辦」。

搜索結果，大概是多數情況下沒有問題，會很快排出來……留意腹部症狀和體徵，一旦出現腹痛，就要去醫院。多年的學醫經歷和臨床經驗告訴他，除非棗核通過胃腸道時受阻，一般不會有大問題。

吞下棗核的一小時後，乘務員送來了晚餐。他一反常態，盡挑素菜吃，把肉食留下，並想像著纖維素輕柔地包裹起棗核的樣子，藉此平穩心情。

因為還有3小時，他設計了簡單但嚴謹的平行對照實驗。把一枚棗核放到裝了溫水的一次性紙杯中，把另一枚棗核含著嘴裡，用溫暖的唾液浸著。想用實驗結果，進一步讓自己放心。

此時，他真切體會到了「為知識所累」。前面做的兩項實驗得出結果，杯中的棗核和含了兩個小時的棗核，一點都沒！有！軟！化！

因為需要纖維素，他抵達飯店後，在睡前吃光了主辦方準備的水果。一睜眼已是清晨，便意一如既往地來到。如果他能在會議發言前找到那枚棗核，心情會平靜很多，這對他在論壇上的表現有著不可忽視的積極意義。

他深吸一口氣，走進洗手間，猶如邁向戰場的戰士。在馬桶的一泓清水之上，展開體內固體垃圾清除工作。遺憾的是，十幾分鐘一無所獲。他只好暫時放棄，反覆洗手、猛烈洗手，然後，開始淋浴。洗浴完畢之後，他忽然感到一陣高興。因為又一股便意，從若隱若現到逐漸清晰。

離會議還有一個多小時，他還有時間！吸取了上一次的教訓，他在馬桶的清水之上，提前鋪上了一層潔白的廁紙。他發現了一些棗皮，果然，很快，感觸到了小小的、硬硬的東西！總算，功夫不負苦心人。此時，棗核依然非常堅硬，兩端還是非常尖銳。

此次吞棗核事件讓他得到印證，首先，人體有強大的自我保護能力，除非是腸管本身有粘連或狹窄，棗核、口香糖等東西，多半都能自行通過並排出。其次，胃酸和消化酶會讓棗核軟化和變得不太尖銳的說法不太可靠。不過多吃含纖維素的食品，他認為是有道理的，至少它能促使異物儘快排出。

最後，譚先傑提醒大家，吃東西務必細嚼慢嚥。那些小孩子的爸媽更是要小心看住小孩子。無論如何，吞進異物都是件不讓人省心的事。

(中時電子報)