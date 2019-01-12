MLB》殷仔今年要拚了！若達標可多領千萬美元

馬林魚先發左投陳偉殷。（美聯社資料照）

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中時電子報

今年馬林魚全隊身價最高的就是先發左投陳偉殷了，年薪2000萬美元，明年還有最後一年2200萬美元。這是保障薪資，即使殷仔什麼也不做(受傷或是一直輸球)，仍然可以全數入袋，然而新球季還有另一個考驗等著他。

經紀人波拉斯(Scott Boras)當初幫陳偉殷簽的合約是5年8000萬美元，如果殷仔達成指定目標，他將可以向馬林魚要求行使第6年的1600萬美元。這1600萬美元是受保障的，若是殷仔達標馬林魚就不能拒絕。如此合約總值成為9600萬美元。

殷仔的任務有兩種解法：

其一是在明年球季投滿180局。這對金鶯時期的殷仔來說是小菜一碟，他當時4年有3季超過180局，其中兩季還超過190局。只是殷仔轉隊到馬林魚之後傷痛纏身，去年133.1局已是最多一季。殷仔明年34歲，180局有點拚，但不是沒可能。

第二種方法是今年與明年總計投滿360局。換言之，殷仔今年全力拚到180局以上，多出來的局數可以累積到明年，如此就可減輕明年的負擔。如果走這條路線，殷仔今年開始就要全力衝高投球局數了。

其實不管有沒有合約，殷仔一向都很在意自己的投球局數。畢竟他出身日職，加上身為先發投手的擔當，贏球固然重要，多撐幾局同樣也很有滿足感。殷仔給自己的期許是至少每場6局，以單季先發30場來說，這樣正好是180局。

除此之外還有一個條件，就是殷仔不能在明年季末受傷，他必須要以健康狀態進入2021年開季(合約第6年)，否則即使達標也不算數，會成為自由球員。這個屬於較難掌握的變數，只能請殷仔多愛護身體了。

(中時電子報)

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