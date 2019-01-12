金門度冬鸕鶿寫新紀錄 竟有人敲盆驚嚇牠們

2019年01月12日 11:17 中時 李金生

國家重要溼地慈湖是金門來訪鸕鶿的最大夜棲地。（李金生攝）

遊客敲打盆子驚擾歸巢的鳥群，引起鳥友和當地民眾群情激憤。（摘自金門飛羽觀測站）

遊客敲打盆子驚擾歸巢的鳥群，引起鳥友和當地民眾群情激憤之一。（摘自金門飛羽觀測站）

慈湖連年也可見黑面琵鷺和白琵鷺等珍稀水鳥群。（李金生攝）

金門國家公園警察隊加強巡邏，希望遏阻驚擾野生動物的不法行為。（李金生攝）

金管處副處長蘇承基呼籲民眾拿出公民素養，一起維護美好生態環境。（李金生攝）

金門縣野生動物保育暨救援協會理事長、縣議員董森堡建議金管處結合社區成立巡守導覽隊，協助糾舉不法和保護生態。（李金生攝）

鸕鶿是金門最具特色的冬候鳥，今年來訪數量已有1萬3054隻，寫下近20年來數量最高紀錄，但在全島最大夜棲地的國家重要溼地慈湖，卻傳出有人敲打盆子驚擾歸巢的鳥群，鳥友和當地民眾群情激憤，痛批：「沒水準」、「可惡」。金門國家公園管理處已協同警方加強巡邏，抓到就依法開罰。

披著一身亮麗金屬色黑羽的鸕鶿，是金門冬日天空的主角，清晨成群結隊出海捕魚，黃昏時再踏浪歸巢，「黑衫大軍」壯觀陣容蔚為繽紛的生態景觀，吸引各地鳥友爭睹牠們的丰采。

每年10月陸續抵達金門度冬的鸕鶿，族群數量在1月份達到最高峰，主要棲息在慈湖、陽明湖、陵水湖等地。金管處監測結果，今年1月份全島族群數量為1萬3054隻，數量為近數十年來最高。其中，最大夜棲地慈湖就高達9160隻之多。

但近日卻有遊客開車進入慈湖夜棲地，還敲打盆子製造噪音，驚嚇歸巢的鸕鶿群，讓牠們嚇得不停在空中盤旋。鳥友將照片上傳〈金門飛羽觀測站〉後，引來網友群起撻伐，痛罵「太扯了！」、「太自私了！」也有人批評與滿州鄉放鞭炮嚇灰面鵟鷹一樣不可取。

金管處實地勘查，強調因為金門環境友善，人與大自然朋友和諧相處，鸕鶿才會年復一年的回來度冬，這種蓄意驚擾行為必需取締重罰。

〈金門縣野生動物保育暨救援協會〉理事長、縣議員董森堡也指出，慈湖今年也有黑面琵鷺、白琵鷺、灰雁、白額雁等難得一見的冬候鳥，生態多樣性吸引中外鳥友來訪，也希望遊客都能尊重生命，莫重演以往有人綁雛鳥拍照遭罰的憾事，也建議金管處結合當地社區成立巡守導覽隊，協助糾舉不法和保護生態，並與縣府合作價購珍貴的溼地成立保育棲地，為金門留下永續可用的觀光資源與自然環境。

(中時 )